El Museo Helga de Alvear organiza un taller creativo por la exposición de Santiago Sierra

El Museo Helga de Alvear de Cáceres va a llevar a cabo este sábado a las 12.00 horas un taller creativo con motivo de la exposición temporal de Santiago Sierra titulada ‘2068 dientes, The Maëlstrom, Archivo y Bandera negra’. Con este taller, el museo invita a descubrir la obra de uno de los artistas conceptuales españoles más relevantes dentro del panorama artístico contemporáneo.

Se visitarán dos de las piezas fundamentales de la exposición: ‘Dientes de palestino’ (2024) y ‘2068 dientes’ (2022-2025). Interpretando los dientes como herramientas de poder, como huella genética y como signo de una identidad inalterable, habrá una serie de actividades donde los dientes serán los protagonistas, como artífices de la construcción de una historia radicalmente revolucionaria.