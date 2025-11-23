La muralla de Cáceres, un monumento en los tribunales

En 2026 Cáceres celebrará el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Entre los méritos que la Unesco valoró en noviembre de ... 1986 para conceder a la Ciudad Monumental este sello figuraba su muralla, el gran monumento con orígenes romanos que debe su aspecto actual a la gran reforma realizada por los almohades en el siglo XII.

La titularidad de algunos de sus tramos y su mantenimiento ha llevado al Ayuntamiento a mantener contenciosos con particulares en los tribunales. Los juzgados han fallado casi siempre a favor del Consistorio, sobre todo cuando el asunto que se trataba de dirimir era si el lienzo pertenecía a una propiedad privada o si debía estar en manos del Ayuntamiento.

Ampliar Rodrigo Albarrán, cuya vivienda linda con la calle Caleros, muestra una de las piedras que han caído a su patio de la torre. Ahora un juez ha obligado al Ayuntamiento a reparar esta construcción. HOY

Para entender toda esta polémica hay que tener en cuenta dos claves. Por un lado, que desde el siglo XV el Consistorio permitió el levantamiento de edificios extramuros pegados al monumento. Este hecho hizo que algunas partes de la muralla, que cuenta con un perímetro de 1.174 metros, quedaran integradas en viviendas particulares.

Además, hay otro factor relevante. Algunos de sus tramos han desaparecido por completo porque en el siglo XIX hubo una ordenanza que permitía la destrucción de la fortificación para ganar metros e incorporarlos a las viviendas, a excepción de las torres más relevantes.

El último fallo judicial relacionado con la muralla es de hace apenas unos días. Tal y como adelantó este diario, un juez ha ordenado al Ayuntamiento reparar la torre de la que caen cascotes al patio de una familia. Se trata, en concreto, de la Torre de Caleros. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres dio la razón el pasado 13 de noviembre a los vecinos que lleva casi 20 años sufriendo graves humedades y desprendimientos en su vivienda de la calle Caleros procedentes de la torre albarrana del siglo XII anexa la muralla.

Ampliar El Supremo ha zanjado este año la polémica por la propiedad de la Torre Redonda: pertenece a la ciudad. HOY

Tras más de una década de reclamaciones, el juez ha ordenado al Ayuntamiento de Cáceres que ejecute las obras de reparación que el propio Consistorio había decretado mediante una resolución de la Alcaldía en 2013 y que nunca llegó a realizar. Le condena además a pagar las costas del juicio.

En este caso, la Torre de Caleros tiene poco aspecto de torre como tal porque está convertida en una vivienda de varias plantas (con acceso tapiado desde el adarve del Cristo) en manos de una decena de herederos. Ante la falta de mantenimiento y, debido a las reclamaciones presentadas por Rodrigo Albarrán, que vive en la casa colindante junto a su pareja y sus dos hijos, el Consistorio determinó en 2013 la ejecución subsidiaria de estos trabajos. Es decir, realizarlas directamente si los propietarios responsables no las llevaban a cabo. Estas obras son las que tiene que ejecutar ahora la institución municipal, que debe hacerse cargo además de las costas del juicio.

De muy distinta índole es el pulso que una particular de la Puerta de Mérida mantuvo con el Ayuntamiento por la propiedad de la Torre Redonda y una parte que da acceso a la misma. Se escudaba la vecina en un acuerdo de 1762 que concedía a Antonio María de Ulloa y Carvajal la «gracia y merced» de ambas zonas. Esta residente mantenía que son elementos vinculados a su vivienda de dos plantas. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que ha resuelto este año a favor del Consistorio y ha determinado que la construcción pertenece a Cáceres. El alto tribunal no admitió el recurso de casación que presentó la particular contra una sentencia anterior de la Audiencia Provincial.

Ampliar Imagen de 2009, correspondiente al momento en el que los operaros derriban el muro que da acceso a la Torre de los Púlpitos para su apertura al turismo tras un contencioso entre el Ayuntamiento y dos miembros de la familia Mayoralgo. HOY

La Audiencia Provincial, y previamente el juzgado de primera instancia, habían rechazado los argumentos de la vecina de Puerta de Mérida al señalar que aquel acuerdo del siglo XVIII no se corresponde con un título de propiedad o dominio. De hecho, la justicia apuntaba que la muralla y la torre son bienes de dominio público de carácter inalienable e inembargable.

La apertura de esta torre al turismo, mediante la instalación de un ascensor, forma parte de la segunda fase de rehabilitación de la muralla, que precisamente se encuentra judicializada por un desencuentro entre el Consistorio cacereño y la empresa Cabero Edificaciones, adjudicataria de estos trabajos, que ha llegado hasta el Supremo.

La firma vallisoletana ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales porque quiere rescindir el contrato y la institución municipal no está dispuesta a ello. Para entender bien la problemática hay que remontarse a octubre de 2022, fecha del inicio de las obras, cuyo ámbito de actuación se centra en el tramo comprendido entre la Torre Redonda y la Torre del Aver (en los adarves). Apenas tres meses después, en enero de 2023, el Ayuntamiento las paralizó al retirar el Gobierno central la subvención concedida (844.000 euros) por modificaciones en el proyecto.

Ampliar Las obras de la segunda fase arrancaron en octubre de 2022 y se paralizaron en enero de 2023. No se han retomado porque hay un contencioso entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. HOY

Este parón generó tensiones entre el Ayuntamiento y Cabero Edificaciones, que alegaba que no le habían abonado por los trabajos realizados hasta el momento y que la situación estaba causando un retraso significativo.

Durante el verano de 2023, Rafael Mateos, recién llegado a la alcaldía, firmó una resolución para levantar la suspensión de las obras y ordenó a la empresa reanudarlas. Sin embargo, Cabero Edificaciones anunció su renuncia al contrato debido a las dificultades financieras y operativas acumuladas durante la paralización de los trabajos. A finales de 2023, la empresa constructora decidió llevar al Ayuntamiento a los tribunales mediante un recurso para reclamar la resolución del contrato. El conflicto sigue sin resolverse.

Al ampliar la perspectiva y tirar de hemeroteca, se puede llegar a la conclusión de que la justicia lleva 16 años fallando a favor de la ciudad en disputas sobre la propiedad del lienzo. El caso más llamativo fue el de la Torre de los Púlpitos, que forma parte en la actualidad del circuito que recorren los turistas que suben a la Torre de Bujaco y pasan por encima del Arco de la Estrella.

Ampliar La justicia también ha determinado que la Torre de los Pozos es de la ciudad. Dos hermanos alegaban que pertenecía a su familia. HOY

En 2009 el Consistorio logró recuperar la Torre de los Púlpitos en los juzgados, que reclamaban para sí dos miembros de la familia Mayoralgo. Al igual que ocurre con la Torre Redonda, los Mayoralgo apelaban a un documento del siglo XVIII para convencer a los tribunales. Pero no lo lograron. El papel en cuestión data del año 1764 y conserva el texto mediante el cual el Ayuntamiento atendió la petición de Michael de Mayoralgo, dueño del Palacio de Mayoralgo en esa época, para usar la torre para ver las justas y corridas de toros que había en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento le concedió esa gracia, indicando que quedaba, «a beneficio de esta villa y a su arbitrio el poder usar de referida muralla y torre en los tiempos y casos de guerra que se le ofrezcan».

El contencioso arrancó cinco años antes, en 2004. Cuando Turismo abrió al público Bujaco y quiso hacer lo mismo con los Púlpitos, se encontró con la oposición de estos dos miembros de los Mayoralgo, que para entonces ya no podían subir a la torre desde el palacio homónimo –había un acceso directo–porque en 1992 el edificio había sido vendido a Caja Extremadura (recientemente ha sido adquirido por la Diputación Provincial por ocho millones de euros).

Por los juzgados de Cáceres ha pasado también otro de los tramos visitables de la muralla, el Baluarte de los Pozos. En este caso, una sentencia emitida en junio de 2023 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres determinó que la Torre de los Pozos y el tramo de muralla adyacente, donde se encuentra la llamada Plaza de Armas, son de dominio público y no pertenecen a ningún particular. Dos hermanos habían presentado un recurso contra la inscripción de estos inmuebles en el Inventario de Bienes Municipales, alegando que eran propiedad de su familia.