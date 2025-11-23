La muralla de Cáceres, un monumento en los tribunales
El mantenimiento y la propiedad del lienzo almohade han llevado al Ayuntamiento a enfrentarse en los juzgados con particulares y a ganar casi siempre. Recientemente un juzgado ha condenado al Consistorio a reparar la Torre de Caleros tras la demanda presentada por un vecino
Cáceres
Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:09
En 2026 Cáceres celebrará el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Entre los méritos que la Unesco valoró en noviembre de ... 1986 para conceder a la Ciudad Monumental este sello figuraba su muralla, el gran monumento con orígenes romanos que debe su aspecto actual a la gran reforma realizada por los almohades en el siglo XII.
La titularidad de algunos de sus tramos y su mantenimiento ha llevado al Ayuntamiento a mantener contenciosos con particulares en los tribunales. Los juzgados han fallado casi siempre a favor del Consistorio, sobre todo cuando el asunto que se trataba de dirimir era si el lienzo pertenecía a una propiedad privada o si debía estar en manos del Ayuntamiento.
Para entender toda esta polémica hay que tener en cuenta dos claves. Por un lado, que desde el siglo XV el Consistorio permitió el levantamiento de edificios extramuros pegados al monumento. Este hecho hizo que algunas partes de la muralla, que cuenta con un perímetro de 1.174 metros, quedaran integradas en viviendas particulares.
Además, hay otro factor relevante. Algunos de sus tramos han desaparecido por completo porque en el siglo XIX hubo una ordenanza que permitía la destrucción de la fortificación para ganar metros e incorporarlos a las viviendas, a excepción de las torres más relevantes.
El último fallo judicial relacionado con la muralla es de hace apenas unos días. Tal y como adelantó este diario, un juez ha ordenado al Ayuntamiento reparar la torre de la que caen cascotes al patio de una familia. Se trata, en concreto, de la Torre de Caleros. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres dio la razón el pasado 13 de noviembre a los vecinos que lleva casi 20 años sufriendo graves humedades y desprendimientos en su vivienda de la calle Caleros procedentes de la torre albarrana del siglo XII anexa la muralla.
Tras más de una década de reclamaciones, el juez ha ordenado al Ayuntamiento de Cáceres que ejecute las obras de reparación que el propio Consistorio había decretado mediante una resolución de la Alcaldía en 2013 y que nunca llegó a realizar. Le condena además a pagar las costas del juicio.
En este caso, la Torre de Caleros tiene poco aspecto de torre como tal porque está convertida en una vivienda de varias plantas (con acceso tapiado desde el adarve del Cristo) en manos de una decena de herederos. Ante la falta de mantenimiento y, debido a las reclamaciones presentadas por Rodrigo Albarrán, que vive en la casa colindante junto a su pareja y sus dos hijos, el Consistorio determinó en 2013 la ejecución subsidiaria de estos trabajos. Es decir, realizarlas directamente si los propietarios responsables no las llevaban a cabo. Estas obras son las que tiene que ejecutar ahora la institución municipal, que debe hacerse cargo además de las costas del juicio.
De muy distinta índole es el pulso que una particular de la Puerta de Mérida mantuvo con el Ayuntamiento por la propiedad de la Torre Redonda y una parte que da acceso a la misma. Se escudaba la vecina en un acuerdo de 1762 que concedía a Antonio María de Ulloa y Carvajal la «gracia y merced» de ambas zonas. Esta residente mantenía que son elementos vinculados a su vivienda de dos plantas. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que ha resuelto este año a favor del Consistorio y ha determinado que la construcción pertenece a Cáceres. El alto tribunal no admitió el recurso de casación que presentó la particular contra una sentencia anterior de la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial, y previamente el juzgado de primera instancia, habían rechazado los argumentos de la vecina de Puerta de Mérida al señalar que aquel acuerdo del siglo XVIII no se corresponde con un título de propiedad o dominio. De hecho, la justicia apuntaba que la muralla y la torre son bienes de dominio público de carácter inalienable e inembargable.
La apertura de esta torre al turismo, mediante la instalación de un ascensor, forma parte de la segunda fase de rehabilitación de la muralla, que precisamente se encuentra judicializada por un desencuentro entre el Consistorio cacereño y la empresa Cabero Edificaciones, adjudicataria de estos trabajos, que ha llegado hasta el Supremo.
La firma vallisoletana ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales porque quiere rescindir el contrato y la institución municipal no está dispuesta a ello. Para entender bien la problemática hay que remontarse a octubre de 2022, fecha del inicio de las obras, cuyo ámbito de actuación se centra en el tramo comprendido entre la Torre Redonda y la Torre del Aver (en los adarves). Apenas tres meses después, en enero de 2023, el Ayuntamiento las paralizó al retirar el Gobierno central la subvención concedida (844.000 euros) por modificaciones en el proyecto.
Este parón generó tensiones entre el Ayuntamiento y Cabero Edificaciones, que alegaba que no le habían abonado por los trabajos realizados hasta el momento y que la situación estaba causando un retraso significativo.
Durante el verano de 2023, Rafael Mateos, recién llegado a la alcaldía, firmó una resolución para levantar la suspensión de las obras y ordenó a la empresa reanudarlas. Sin embargo, Cabero Edificaciones anunció su renuncia al contrato debido a las dificultades financieras y operativas acumuladas durante la paralización de los trabajos. A finales de 2023, la empresa constructora decidió llevar al Ayuntamiento a los tribunales mediante un recurso para reclamar la resolución del contrato. El conflicto sigue sin resolverse.
Al ampliar la perspectiva y tirar de hemeroteca, se puede llegar a la conclusión de que la justicia lleva 16 años fallando a favor de la ciudad en disputas sobre la propiedad del lienzo. El caso más llamativo fue el de la Torre de los Púlpitos, que forma parte en la actualidad del circuito que recorren los turistas que suben a la Torre de Bujaco y pasan por encima del Arco de la Estrella.
En 2009 el Consistorio logró recuperar la Torre de los Púlpitos en los juzgados, que reclamaban para sí dos miembros de la familia Mayoralgo. Al igual que ocurre con la Torre Redonda, los Mayoralgo apelaban a un documento del siglo XVIII para convencer a los tribunales. Pero no lo lograron. El papel en cuestión data del año 1764 y conserva el texto mediante el cual el Ayuntamiento atendió la petición de Michael de Mayoralgo, dueño del Palacio de Mayoralgo en esa época, para usar la torre para ver las justas y corridas de toros que había en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento le concedió esa gracia, indicando que quedaba, «a beneficio de esta villa y a su arbitrio el poder usar de referida muralla y torre en los tiempos y casos de guerra que se le ofrezcan».
El contencioso arrancó cinco años antes, en 2004. Cuando Turismo abrió al público Bujaco y quiso hacer lo mismo con los Púlpitos, se encontró con la oposición de estos dos miembros de los Mayoralgo, que para entonces ya no podían subir a la torre desde el palacio homónimo –había un acceso directo–porque en 1992 el edificio había sido vendido a Caja Extremadura (recientemente ha sido adquirido por la Diputación Provincial por ocho millones de euros).
Por los juzgados de Cáceres ha pasado también otro de los tramos visitables de la muralla, el Baluarte de los Pozos. En este caso, una sentencia emitida en junio de 2023 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres determinó que la Torre de los Pozos y el tramo de muralla adyacente, donde se encuentra la llamada Plaza de Armas, son de dominio público y no pertenecen a ningún particular. Dos hermanos habían presentado un recurso contra la inscripción de estos inmuebles en el Inventario de Bienes Municipales, alegando que eran propiedad de su familia.
La tercera fase, pendiente del inicio de las obras tras ser adjudicadas en agosto
Hace tres meses, el pasado 7 de agosto, cuando el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Cáceres, Tirso Leal, comunicó en rueda de prensa que la tercera fase de rehabilitación de la muralla almohade había sido adjudicada y que la empresa encargada de realizar los trabajos era la firma cacereña Construcciones Abreu. Fue, precisó, la única empresa que se presentó a la licitación, adjudicada por 1,5 millones de euros (es el mismo presupuesto de salida de la convocatoria).
Dijo entonces que el contrato estaba pendiente de firma y que los trabajos comenzarían en breve. Tres meses después, las obras no han comenzado todavía. El Ayuntamiento no da, de momento, más detalles sobre esta intervención y sobre su arranque. Tal y como se ha publicado, la tercera fase de la muralla contempla la intervención en la parte más visible y fotografiada del lienzo: la que da a la Plaza Mayor. La obra prevé ampliar el tramo visitable que los turistas pueden recorrer, abrir a la visitas la Torre de la Yerba y reconstruir parte del lienzo que da al Foro de los Balbos. Se elevará el muro hasta su altura original. Por la parte que da a los adarves se colocará una barandilla por seguridad. El plazo de ejecución es de once meses.
Esta tercera fase, que va desde el adarve del Padre Rosalío hasta la plaza del Conde de Canilleros (donde está el Palacio de Moctezuma), se financiará con una parte de los tres millones de euros asignados a Cáceres en el marco del programa Impulsa Patrimonio, al que se han acogido las 15 ciudades que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El dinero procede de Europa. Tras la intervención, la muralla se podrá recorrer desde la Torre de Bujaco hasta el Foro de los Balbos. Hay que recordar que los visitantes pueden llegar hasta ahora a la Torre de los Púlpitos, donde finaliza la visita. El recorrido, por tanto, gana metros.
En 2008 un estudio dirigido por el arquitecto Miguel Matas concluyó que el lienzo arrastraba mil patologías. Los principales males que la amenazaban tenían que ver con la erosión causada por el agua y el viento y con los daños provocados por las aves, especialmente las palomas. La primera fase de la rehabilitación se llevó a cabo entre 2019 y 2021 y se centró en la zona de la Torre de los Pozos. La segunda fase, que dio sus primeros pasos a finales de 2022, se encuentra en estos momentos estancada debido a un conflicto surgido entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. El caso está en los juzgados. Afecta a la zona comprendida entre la Torre Redonda y la del Aver.
