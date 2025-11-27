HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Arco de la Estrella, la torre de los Púlpitos y la de la Yerba (al fondo), este miércoles con la iluminación especial de la muralla de Cáceres. M. J. T.

La muralla de Cáceres ensalza su silueta con una iluminación especial

El monumento exhibe en la Plaza y en el lienzo de la Torre de los Pozos la decoración que estrenó hace un año para conmemorar la declaración de la Unesco. Estará activada hasta después de Reyes

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

La muralla de Cáceres presume de silueta con una decoración lumínica extraordinaria que ensalza dos de sus tramos: el que da a la Plaza ... Mayor y el de la Torre de los Pozos. Este miércoles, a las 19.30 horas, el alcalde, Rafael Mateos, ha asistido a su encendido junto a varios concejales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  8. 8 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  9. 9 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  10. 10 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La muralla de Cáceres ensalza su silueta con una iluminación especial

La muralla de Cáceres ensalza su silueta con una iluminación especial