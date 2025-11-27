La muralla de Cáceres ensalza su silueta con una iluminación especial

La muralla de Cáceres presume de silueta con una decoración lumínica extraordinaria que ensalza dos de sus tramos: el que da a la Plaza ... Mayor y el de la Torre de los Pozos. Este miércoles, a las 19.30 horas, el alcalde, Rafael Mateos, ha asistido a su encendido junto a varios concejales.

Esta iluminación se ha activado con motivo del 39 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. No es nueva, ya se estrenó el año pasado por estas fechas. Dada la cercanía a las fiestas navideñas, esta iluminación se mantendrá hasta después de Reyes, aunque no forma parte de la ornamentación de Navidad como tal, que se enciende este viernes, día 28. Este miércoles, por cierto, se colocó el gran árbol metálico que decorará la Plaza Mayor.

Ampliar El Arco de la Estrella y la Torre de los Púlpitos, iluminados. M. J. T.

La iluminación extraordinaria de la muralla consiste en la colocación de una línea lumínica LED en el perímetro de las almenas, merlones y aristas. La longitud de la línea lumínica situada en la Plaza es de 450 metros y la zona de la Torre de los Pozos, algo superior. La colocación de esta iluminación, detalló Mateos, se hace con mucho cuidado con el fin de no dañar a los monumentos. Y recomendó acercarse hasta San Marquino para obtener la mejor foto de postal de la muralla.

«Son luces LED que, sin carácter invasivo, se colocan en el lienzo de la muralla. No lleva ningún tipo de taladro ni anclaje permanente para ser respetuoso con la normativa. Estrenamos esta iluminación el año pasado y espero que se alargue en el tiempo», ha dicho el primer edil.

Ampliar El alcalde ha asistido con algunos de sus concejales al encendido. M. J. T.

Hay que recordar que Cáceres fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 26 de noviembre de 1986. Coincidiendo con la efeméride, el Ayuntamiento concede desde 2011 la Medalla de Cáceres, que se entregó el lunes y fue a parar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El próximo año se cumple el 40 aniversario del reconocimiento de Cáceres por la Unesco y para entonces se esperan sorpresas que también afectarán a esta iluminación especial. «Esta declaración supuso un antes y un después para esta ciudad», ha admitido Mateos.

La muralla almohade, del siglo XII aunque con orígenes romanos, fue una de las principales bazas por la que la capital cacereña obtuvo esta distinción. Está pendiente de dos obras de restauración que afectará a dos tramos diferentes: a la zona de los adarves (segunda fase) y al lienzo de la Plaza Mayor.