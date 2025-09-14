34 municipios recibirán formación en el uso de desfibriladores La Diputación y la Sociedad Extremeña de Cardiología firman un convenio para impartir cursos que otorgan un título oficial

Redacción CÁCERES. Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología (SEC), María Victoria Mogollón, firmaron este viernes un convenio de colaboración para dar formación de reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y desfibrilación externa en 34 municipios de la provincia de Cáceres. Este proyecto formativo completa el reparto de más de 200 desfibriladores que se distribuyeron en la provincia, gracias al compromiso de la Diputación de Cáceres, que aporta 57.000 euros al programa.

El doctor José Javier Gómez Barrado, coordinador del proyecto, ha incidido en la importancia del tiempo, de la rapidez en la actuación y, por supuesto, de la formación entre la población para poder disminuir los datos que apuntan a que la parada cardíaca es la principal causa de muerte precoz en España. Unos 32.000 pacientes mueren al año en España por esta causa, unas 600 personas en Extremadura, por lo que «es pertinente que se promueva la formación, la investigación y la difusión de esta técnica», ha dicho Gómez Barrado.

Cada curso tendrá 18 plazas y están orientados a la ciudadanía en general, con especial atención a los funcionarios públicos, policías, trabajadores y trabajadoras de residencias de mayores, de centros educativos, etcétera, con el objetivo general de difundir esta formación en reanimación y uso del desfibrilador.

El objetivo, tal como se indica en el protocolo firmado, es «conseguir asistir con prontitud a las personas que sufren una parada cardíaca en nuestra provincia, iniciando inmediatamente las maniobras de RCP y aplicando una desfibrilación en menos de 4 minutos, hasta la llegada de los servicios sanitarios».

Compromiso

El presidente de la Diputación incidió en el compromiso de la institución provincial con el medio rural, llevando cursos de formación a distintos municipios. Formación que, como ha recordado, se lleva a cabo en este caso con la SEC, pero que se ha desarrollado también con otros colegios profesionales, como el de médicos o veterinarios.

Por su parte, la doctora Mogollón recordó la colaboración que mantienen la Diputación y la SEC, que comenzó en 2018 con la distribución de desfibriladores en más de 200 pueblos, lo que hizo que se la declarara, por primera vez en la historia, ‘Provincia Cardio-Protegida’. «Y algo que nos gusta recordar es que se nombró a la Diputación de Cáceres ‘Miembro Protector de la Sociedad Extremeña de Cardiología’, el más alto galardón que tenemos en nuestra sociedad», indicó.

Estos cursos, a través de los que se podrá obtener titulación oficial según el Plan de Formación de Resucitación Cardiopulmonar de la SEC, tendrán una fase presencial y otra no presencial. La no presencial se iniciará 15 días antes de la presencial.