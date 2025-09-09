Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

R. H. Martes, 9 de septiembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Una mujer de 60 años ha sufrido un atropello este martes en Cáceres. Según informa el 112 Extremadura, el accidente ha tenido lugar a las 8.23 horas en la calle Juan Solano Pedrero, a la altura del portal 9.

La afectada ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave con un traumatismo facial.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y patrullas de la Policía Local de Cáceres.

Este martes, un ciclista de 40 años ha sufrido un atropello en Badajoz. Según informa el 112 Extremadura, el accidente se ha producido a las 7.15 horas en el cruce de la Avenida Luis Movilla con la calle Arturo Barea.

El afectado ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado menos grave con un traumatismo lumbar.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y patrullas de la Policía Local de Badajoz.