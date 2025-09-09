HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Juan Solano Pedrero, a la altura del portal 9. GOOGLE MAPS
Accidentes de tráfico

Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

La afectada es trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave con un traumatismo facial

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:58

Una mujer de 60 años ha sufrido un atropello este martes en Cáceres. Según informa el 112 Extremadura, el accidente ha tenido lugar a las 8.23 horas en la calle Juan Solano Pedrero, a la altura del portal 9.

La afectada ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave con un traumatismo facial.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y patrullas de la Policía Local de Cáceres.

Este martes, un ciclista de 40 años ha sufrido un atropello en Badajoz. Según informa el 112 Extremadura, el accidente se ha producido a las 7.15 horas en el cruce de la Avenida Luis Movilla con la calle Arturo Barea.

El afectado ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado menos grave con un traumatismo lumbar.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y patrullas de la Policía Local de Badajoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  6. 6

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  7. 7 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  8. 8 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras
  9. 9

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  10. 10

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres