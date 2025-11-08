Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres

R. H. Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:43 Comenta Compartir

Una mujer de 58 años ha resultado herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres, en la zona debajo del puente.

La mujer sufre trauma craneal y ha sido trasladada al hospital Universitario de Cáceres en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 21,08 horas de ayer viernes.

Hasta el lugar del accidente acudieron una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del Sepei de Cáceres y de la Policía Nacional.