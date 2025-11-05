La Muestra de Artes Escénicas regresa a Cáceres con 17 producciones de teatro, circo y danza Las representaciones se desarrollarán en el Gran Teatro, el Teatro Capitol, el Ateneo y otros espacios no convencionales de la ciudad del 11 al 13 de noviembre

Cáceres acogerá del 11 al 13 de noviembre la décima edición de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), un encuentro profesional que reunirá a 536 participantes entre programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, empresas, compañías y público general. El evento ha sido presentado este miércoles en Mérida por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, Carmen Hernán.

La MAE exhibirá 17 producciones seleccionadas entre 950 propuestas procedentes de nueve comunidades autónomas, dos compañías portuguesas y una argentina. Extremadura participará con seis montajes propios y dos coproducciones con otras regiones. Las representaciones se desarrollarán en el Gran Teatro, el Teatro Capitol, el Ateneo y otros espacios no convencionales.

El programa incluye diez obras teatrales, cuatro de circo y tres de danza, con el objetivo «de mostrar la vitalidad de las artes escénicas actuales», señala la organización en una nota de prensa. Además, la muestra mantiene su carácter profesional con encuentros y presentaciones diseñadas para fomentar la colaboración entre compañías y programadores. En esta edición se han seleccionado 18 proyectos para los Pitchings, breves presentaciones de proyectos escénicos.

La Muestra está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura junto al Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), con la colaboración de la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres, entre otras entidades.

Programación

La compañía navarra La Banda Teatro Circo abrirá la programación el 11 de noviembre en el Gran Teatro con 'Yûgen', un montaje de circo-teatro que combina elementos escenográficos innovadores con una historia sobre la búsqueda personal y la conexión esencial. Ese mismo día, la compañía argentina Sutottos presentará en el Teatro Capitol 'Feliz día', una comedia de humor absurdo que reflexiona sobre la felicidad a través de una fiesta de cumpleaños que nunca comienza.

En los espacios no convencionales, la compañía extremeña La Piel mostrará 'Dicen', una pieza breve de danza contemporánea, mientras que Eva Escudier, de Sevilla, presentará 'Las vecinas. Sillas y cómo me siento', inspirada en vivencias personales y relatos de mujeres andaluzas. En el Teatro Capitol, la actriz extremeña Paca Velardiez ofrecerá 'Del grito a la palabra', una obra autobiográfica sobre la violencia de género.

La compañía extremeña Teatrapo llevará al Gran Teatro 'La première', un montaje que revela el proceso creativo de los actores en el escenario.

El miércoles, Maltravieso Teatro estrenará en el Teatro Capitol su versión de 'Pinocho', una propuesta que combina marionetas, intérpretes reales y música. También en esta jornada, Artextrema Producciones presentará 'Saturnos y Medeas', una obra que mezcla flamenco y teatro para abordar el abuso de poder y la manipulación emocional.

El coreógrafo Adrián Herrera ofrecerá con Germen Dance Project 'Lejío', una fusión de danza contemporánea y folclore extremeño. Por su parte, Daniel Doña presentará 'Doma', una pieza sobre la domesticación como acto de rebeldía.

La compañía La Estampa Teatro, en coproducción con grupos de Cantabria y Asturias, representará 'Atra bilis', comedia negra escrita por Laila Ripoll. En el Gran Teatro se exhibirá también 'Azul Bosques', de El Desván Producciones, una reflexión distópica sobre el control social.

Clausura

La última jornada, el jueves, incluirá propuestas para público infantil y juvenil como 'Lo que vuelve a casa y otros árboles', de Peloponeso Teatro, que aborda valores de igualdad y educación. Se suman las obras breves 'Ai de Mim Ai Doeu', de la compañía portuguesa Trupe Fandanga–Circolando, y 'Fins al cel', de Spinish Circo.

El grupo portugués JAT (Janela Aberta Teatro) presentará 'Cabo das Tormentas', una creación que mezcla teatro físico, mimo y danza con textos de autores lusos y universales. La MAE cerrará su programación con 'Paralelo 38', de Los Absurdos Teatro, una comedia sobre los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas contemporáneas.