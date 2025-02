El funeral de Pepe Extremadura será este viernes en Cáceres

Sergio Lorenzo Cáceres Jueves, 30 de junio 2022, 20:05 Comenta Compartir

En la mañana de este jueves ha muerto en su casa de Cáceres, en la urbanización de Los Castellanos, el cantautor Pepe Extremadura a causa del cáncer que padecía. Su cuerpo fue velado en la Sala 4 del tanatorio SerFátima en donde estaba su mujer Isabel. La misa funeral será a las cinco de la tarde del viernes en la concatedral de Santa María, para luego ser incinerado.

Oriundo de Zarza La Mayor, hijo de portugués y extremeña, José Roncero (Ronceiro le gustaba decir a él) Pedro, era el mayor de una familia de cinco hermanos que tuvo que emigrar al País Vasco. Lo decía en su canción 'Emigrante': «Nací en un pueblo de Cáceres, muy cerca de Portugal,/ y desde niño recuerdo, que el hambre nos obligó,/ a andar de aquí para allá, rodando de pueblo en pueblo,/ siempre con necesidad./ Me parece que fue ayer cuando salimos de casa,/ todos juntos en familia, en un viejo y largo tren,/ buscando el pan de cada día y al volver la vista atrás,/ el alma se me partía, y yo por primera vez,/ a mis padres vi llorar». Según el registro de obras de la Biblioteca Nacional su año de nacimiento es 1949, aunque este es un dato que él en sus intervenciones no mencionaba, figurando en algunas fuentes que nació en 1957.

En Bilbao comenzó a cantar, recibiendo su espaldarazo en 1987, cuando salió a la luz el disco 'Pepe Extremadura canta al poeta Gabriel y Galán', con su famosa versión de 'El Embargo' que le ha hecho famoso. Nadie la ha cantado con más sentimiento y energía que él.

Recorrió media España interpretando el sentir, la alegría y el dolor de ser extremeño. «Inauguré la mayoría de las casas de Extremadura en el País Vasco, en Cataluña y en Madrid -afirmaba en una entrevista en el Diario HOY-. Eran tiempos, en los años 80 y 90, que por razones económicas o por las infraestructuras los emigrantes no iban tanto a Extremadura, y se emocionaban mucho». Recordaba las lágrimas de duros hombres, «lloraban al escuchar la canción del emigrante, El Embargo y el himno que hice a Extremadura, cuando cantaba: 'Nuestras manos no estarán vacías/ y tus campos no se morirán./ No tendrán que irse más familias,/ a otras tierras a buscar el pan'».

En muchas Casas de Extremadura también coincidió con el escritor Víctor Chamorro, recientemente fallecido, que daba charlas antes de que él cantara. El escritor le dedicó entonces estas palabras: «Pepe recorre los hogares extremeños, en un afán pedagógico, casi misionero, porque ha preferido ser pajarillo de barbecho a lorito real...».

Fuera de Extremadura le han premiado incluso en El Salvador, en donde le nombraron Huésped de Honor tras cantar durante un mes para los familiares de los 30.000 fallecidos con el huracán Mitch. José María Gorordo, alcalde de Bilbao desde 1987 a 1990, le ponía como ejemplo de buen bilbaíno aunque naciera en Extremadura: «En Bilbao todos sabemos y transmitimos con orgullo un viejo dicho que afirma que 'los de Bilbao nacemos donde queremos'. Un buen ejemplo de bilbaíno es el cantautor Pepe Extremadura».

En Bilbao volvió a nacer en 2014, como decía él, cuando estuvo meses hospitalizado luchando contra una sepsis, de la que pudo restablecerse pero comenzó entonces a tener serios problemas de salud hasta llegar su muerte.

El cantautor, que fue Medalla de Extremadura en 2017, solía ir todos los 6 de enero al homenaje que se realiza en Cáceres a Gabriel y Galán, junto a su estatua. Este año no faltó a la cita, siendo muy aplaudido tras cantar ante la imagen de su poeta.

