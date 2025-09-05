Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en el centro de Cáceres

S. V. Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

Un motorista de 33 años ha resultado herido este viernes tras chocar con un coche en el centro de Cáceres. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 15.28 horas en la calle Clara Campoamor, a la altura del portal 1.

El afectado ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir múltiples contusiones.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada del SES y patrullas de servicio de la Policía Local.