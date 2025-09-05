Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en el centro de Cáceres
El afectado es trasladado al hospital tras sufrir múltiples contusiones
S. V.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:18
Un motorista de 33 años ha resultado herido este viernes tras chocar con un coche en el centro de Cáceres. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 15.28 horas en la calle Clara Campoamor, a la altura del portal 1.
El afectado ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir múltiples contusiones.
Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada del SES y patrullas de servicio de la Policía Local.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.