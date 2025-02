Los motines de los pobres de Cáceres exigiendo su herencia

Si estoy juntando estas letras es casi de milagro, porque cualquier noche me va a dar un infarto por culpa de Sanjosé. Tiempo al tiempo.

No debía de ser más allá de las cuatro de la madrugada cuando fui zarandeado en la cama. Al despertar sobresaltado allí estaba la cara blanca del difunto, a dos palmos de la mía. «¡Dios! ¡¿Qué pasa?!», grité mientras Sanjosé me hacia una señal con la cabeza para que le siguiera.

«¿Qué ocurre? –me preguntó mi mujer con los ojos cerrados– ¿Una pesadilla?» «Sí, eso es: mi pesadilla –le dije mientras me levantaba y me ponía las zapatillas– No es nada. Sigue durmiendo».

Tanteando en la oscuridad las paredes del pasillo, llegué al humilde estudio en donde me esperaba la causa de mis males, balanceándose ligeramente en la mecedora. Cerré la puerta, encendí la luz y le dije:

–Pero, vamos a ver, ¿por qué no me dejas dormir y me pegas estos sustos?

–Es que no haces las cosas bien Juntaletras.

–¿Qué ha pasado?

–Que te pones a escribir del Marqués de Cerralbo y de cuando vivió en el castillo de Monroy, y no hablas nada de la que se lio con la herencia del marqués de Monroy de la que él fue albacea. ¡Hay que investigar más, hombre! Venga, mientras te busco algo en el ordenador, ponte un cortado bien cargado, que aquí hay trabajo.

Volví con el café. Me hizo sentar delante del ordenador y empezó su clase entre suaves balanceos de mecedora. «Lo primero que tienes que saber –dijo–, es que a finales del siglo XIX uno de los hombres más ricos de Extremadura y quizá de España era Juan María de Varela y Abraldes, XII Marqués de Monroy, que de vez en cuando vivía en su castillo de Monroy, pero también en Cáceres, en la gran casa que está detrás de la Iglesia de San Juan, la que ahora es sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, que tiene un hermoso escudo de mármol de los Saavedra, ya que antes fue de esa familia. Mira en el ordenador un recorte de prensa que te he encontrado de cómo era este ricachón». Tomé un largo trago de café, suspiré y empecé a leer una noticia del periódico 'El Bien Público' del 16 de enero de 1892. Decía que el marqués se había casado con una santa mujer llamada Josefa de Ulloa, que murió antes que él sin tener el matrimonio hijos y que él vivía como un anacoreta, en su castillo de Monroy, un edificio algo arruinado que solo se distinguía del resto de las casas del pueblo por tener almenas. «En su casa no se conocía el lujo ni los placeres –decía el artículo–. Su único vicio era jugar a la brisca con dos convecinos suyos, y cuéntase que apuraban las barajas hasta un punto inverosímil mientras alguno de los contertulios no tomaba a su cargo la sustitución».

Ver fotos Imagen. Noticia de 1892 con uno de los motines de Cáceres.

–¿Un poco roñoso el hombre? ¿Eh? –pregunté a Sanjosé– No, si los ricos son ricos porque no gastan.

–Con él fue un miserias, pero resulta que se murió en su palacio de Cáceres el 14 de abril de 1891, y dejó para repartir entre los pobres un millón de pesetas y lo que se sacara de vender el palacio de Cáceres con sus muebles, que fueron otras 85.000 pesetas. En total 6.575 euros de ahora. El palacio luego fue colegio de niñas pobres, delegación de Hacienda y casino, hasta ser ahora la Cámara de Comercio.

–Eran muchas pesetas, ¿no?

–Muchas. Se tenían que repartir entre los pobres de las localidades en las que tenía propiedades: Cáceres, Brozas, Trujillo y Monroy. Se decía que los 300 vecinos de Monroy iban a ser los más beneficiados.

–¿Y qué pasó?

–¡Qué se lio bien gorda! En el testamento se indicó que los encargados de repartir el dinero, los albaceas, eran el marqués de Cerralbo (pariente lejano del de Monroy) y el conde de Torre del Fresno. Pasaba el tiempo, había muchos pobres con mucha hambre y no veían el dinero. Se dijo que un banquero de Cáceres se había quedado con 20.000 pesetas.

–¿Pero se repartió?

–Hubo un primer reparto en julio de 1892, al año y tres meses de la muerte del benefactor. Se entregaron 60.000 pesetas: 45.000 se repartieron entre una lista de pobres de Cáceres, algunos de los cuales no eran tan pobres, y el alcalde cogió 15.000 pesetas para hacer un comedor de pobres, que entonces se llamaba 'Tienda Asilo'.

–Pero quedaba mucho por repartir...

–Y tanto. Los pobres siguieron protestando, hasta que el 2 y el 3 de noviembrede 1892 se amotinaron. Llegaron a destrozar la 'Tienda Asilo' porque ellos querían el dinero...

–¿Dónde estaba ese comedor para pobres?

–En el Seminario del Obispo Galarza, que se derribó en 1969, llevando la fachada al Obispado. Donde ahora está el parquing Obispo Galarza. Además del comedor, destrozaron panaderías y tiendas. En la calle Pintores un dependiente recibió un navajazo en una pierna. León Leal tenía 10 años cuando ocurrió y lo recordó en ese libro, en 'Ráfagas' –dijo señalando uno de una estantería que con una indicación suya vino a mis manos abierto por la página 68. Pude leer lo que le ocurrió al entonces alcalde Augusto Monge, que bajando por Portal Llano, en la Plaza Mayor, fue rodeado por mujeres que le insultaron, le zarandearon y hasta tiraron del bigote.

–¿Y ahí se terminó?

–¡Qué va! hubo motines hasta enero de 1894, y un reparto de dinero en abril de 1893. Publio Hurtado contó en su libro 'Recuerdos cacereños del siglo XIX', que ese reparto fue un cachondeo porque a cada familia pobre le dieron 59 pesetas. Se las entregaban en la Casa del Marqués de Monroy, entraban por la puerta principal y salían por otra puerta en la que les esperaban los acreedores.

–¡Vaya tiempos!

–Había serias dudas sobre si los albaceas se habían quedado con algo. Periodistas de Cáceres lo denunciaron y fueron condenados por injurias; tuvieron que pagar multas y fueron desterrados. Lo cierto es que el marqués de Cerralbo se quedó con el castillo de Monroy. –Terminó Sanjosé, que por fin me dejó cuando amanecía.

Bueno, hasta el próximo domingo; ...si me deja seguir vivo este joío muerto que llevo dentro.