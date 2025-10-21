Morales defiende que los municipios se financien «de acuerdo a su realidad»

Redacción CÁCERES. Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido que los ayuntamientos tengan una financiación «acorde con la realidad». Morales participó ayer en la reunión de la comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada en Jaén.

Allí subrayó la importancia de la unión de las voces de estos gobiernos intermedios para reclamar, una vez más, que tanto los ejecutivos autonómicos como el central «se acuerden de los gobiernos locales y de las diputaciones, porque no tiene sentido no tener una financiación acorde con la realidad».