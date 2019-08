El barrio cacereño de Montesol quiere una conexión peatonal con Aguas Vivas y más zonas verdes Los vecinos reclaman más iluminación para el parque Vía de la Plata, epicentro de las fiestas. :: a. m. El barrio urge la ejecución de sus pistas deportivas en la calle Los Milanos, aprobadas durante la pasada legislatura MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 28 agosto 2019, 08:45

El barrio de Montesol, con 4.304 residentes empadronados, se entrega este finde semana a la segunda edición de sus fiestas vecinales, organizadas por la asociación que preside Joaquín Valhondo. Las fiestas siempre son una buena ocasión para exponer las reivindicaciones que tiene un barrio y en Montesol la lista de peticiones es larga.

Por un lado, los residentes demandan una conexión peatonal e iluminada con el barrio de Aguas Vivas. Esa conexión partiría desde el parque del Olivar de Montesol hacia la calle Calatayud, que es la vía que comunica la prolongación de la avenida de las Lavanderas con la Ronda Norte. En la actualidad existe un camino que es muy utilizado por los vecinos para dirigirse al centro por la Plaza de Toros o el Parque del Príncipe (por el acceso de Aguas Vivas), aunque las condiciones no son las óptimas, según apunta Valhondo. «Se trata de un camino no accesible, con peligro de caída al cauce del arroyo de Aguas Vivas y sin iluminar», detalla el presidente vecinal. No obstante, admite que para el barrio hay otra petición que urge más a los vecinos.

Se trata de la ejecución de las pistas deportivas proyectadas en la calle Los Milanos, junto al Olivar de Montesol. «Las necesitamos por el gran número de menores de 18 años que hay censados», aclara el presidente. Según los datos del padrón municipal referidos a 1 de enero de 2019, el 29,7 por ciento de la población de Montesol tiene 18 años o menos. El 22,5 por ciento tiene entre 19 y 35 años. El 54,5 por ciento se encuentra en la franja de edad comprendida entre los 35 y los 65 años. Y apenas un 1,6 por ciento supera la edad de jubilación.

Las anheladas pistas deportivas fueron aprobadas al final de la pasada legislatura -en el pleno con el que Elena Nevado puso fin a su mandato- por un importe de 75.000 euros.

Por otro lado, en Montesol quieren tener más zonas verdes. En concreto, recuerdan que había proyectado un gran parque en la parcela situada entre la avenida de Extremadura, la calle el Juncal y la avenida Cordel de las Merinas que no ha llegada a ejecutarse.

Muy próxima a esta parcela está el área canina habilitada por el Ayuntamiento en 2018, cuyo estado ha generado malestar entre los residentes desde su inauguración. Su elevado coste (24.000 euros) no se tradujo en buenas dotaciones. Por eso, siguen reclamando mejoras para este espacio.

La asociación vecinal también reclama más iluminación para el parque Vía de la Plata, una mejora para los juegos infantiles de los parques con columpios accesibles y el arreglo de los acerados en aquellos puntos donde estén deteriorados. Por último, la asociación demanda un espacio para poder reunirse y mantener encuentros. Hasta ahora, las reuniones celebradas por esta joven asociación de vecinos han sido en el Edificio Valhondo.