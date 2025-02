Montesol desconvoca la protesta de este sábado en Cáceres contra el traslado del mercadillo

C. Mateos

La Asociación Vecinal Montesol y la Federación Distrito Norte han decidido desconvocar la concentración de protesta anunciada para este sábado en la ... Plaza Mayor contra el traslado del mercadillo de los miércoles a la avenida Cordel de Merinas, junto al cementerio, desde su actual ubicación en Vegas del Mocho. Este emplazamiento es el que, según el gobierno local, recomiendan en sus informes los técnicos municipales.

En un comunicado emitido este jueves, los colectivos vecinales señalan que la protesta fue convocada «debido a la falta de consideración del Ayuntamiento hacia las necesidades de los vecinos», pero finalmente el alcalde, Rafael Mateos, les ha citado a una reunión el próximo lunes para hablar sobre el traslado del mercadillo. «Confiamos en que este sea, al fin, el inicio de un diálogo que debió haberse producido desde el principio», afirman.

Joaquín Valhondo, que preside tanto la asociación Montesol como la Federación del Distrito Norte, asegura en la nota que ellos siempre han mantenido «una actitud constructiva y colaborativa», y que están dispuestos a trabajar para encontrar «soluciones consensuadas». Exigen por eso que se les «respete como interlocutores» y se tengan en cuenta sus «propuestas y preocupaciones».

De hecho, Valhondo considera «inaceptable que haya sido necesario llegar a este extremo para que se escuche la voz de los vecinos del Distrito Norte». Insiste en que los colectivos vecinales «defenderán con firmeza los intereses de nuestra comunidad y no aceptarán decisiones impuestas sin nuestra participación». Advierte además de que, si en la reunión del lunes no se cumplen sus expectativas, no dudarán en «reanudar las movilizaciones con mayor determinación».

«La más idónea»

Fue el viernes de la semana pasada cuando el portavoz municipal en el Ayuntamiento, Ángel Orgaz, confirmó que la ubicación en Cordel de Merinas, que al principio no convencía al alcalde, Rafael Mateos, por estar al lado del cementerio, se considera ahora «la más idónea» para el mercadillo de los miércoles, según el último informe municipal.

Orgaz dijo que en los días siguientes tanto los vendedores ambulantes como los vecinos recibirían un documento que les hará llegar el concejal de Comercio, Jorge Suárez, en el que se comunica que finalmente esta es la opción elegida por el equipo de Rafael Mateos, tras el intento fallido de llevar el mercado al nuevo aparcamiento del Parque del Príncipe.

Este informe técnico, según dijo Orgaz, es la base para proceder al traslado, que el ejecutivo local quiere materializar durante este mismo mes de febrero. Pero la decisión debe pasar antes por pleno para ser sometida al escrutinio de todos los grupos políticos.

La instalación provisional del mercado franco en esta avenida de doble carril en cada sentido fue sugerida el pasado mes de diciembre al Ayuntamiento por los propios vendedores ambulantes, por la Agrupación Vecinal, Aeca (Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres) y por el Círculo Empresarial Cacereño.