La cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres aprueba su nuevo reglamento, que suaviza las sanciones

María José Torrejón Cáceres Viernes, 26 de noviembre 2021, 08:04

La cofradía de la Virgen de la Montaña ha aprobado su nuevo reglamento interno, que suaviza el régimen disciplinario de la hermandad e incluye un reconocimiento para todos los exmayordomos. El nuevo texto, que sustituye al redactado en 1989, salió adelante por unanimidad en la asamblea general de hermanos celebrada el pasado miércoles por la tarde en la sala Clavellina.

Las nuevas normas internas ya no contemplan la expulsión de los hermanos de la cofradía en caso de impago, como aparecía en el antiguo texto. Hasta ahora, no abonar puntualmente las cuotas (12 euros al año) estaba considerada una falta muy grave. Y entre las sanciones contempladas en el viejo reglamento para las faltas muy graves estaba la expulsión de la cofradía, además del apercibimiento. Ahora la novedad está en que el capítulo de faltas muy graves se reduce considerablemente y el impago de las cuotas ya no aparece en este epígrafe. «No abonar puntualmente tres cuotas anuales o/y extraordinarias para el sostenimiento de la cofradía» pasa a considerarse una falta grave.

Exmayordomos

Por otro lado, el nuevo reglamento, que completa y desarrolla los estatutos revisados el pasado mes de febrero, incorpora un reconocimiento para los exmayordomos de la hermandad. La cofradía establece que, una vez que el mayordomo cese de su cargo, se iniciará el proceso para nombrarle Hermano Principal. Esta distinción será extensiva a todos los antiguos mayordomos «que estén vivos» si así los solicitan.

El nuevo texto también faculta al mayordomo a disponer de hasta 5.000 euros sin necesidad de someter la operación a la aprobación del pleno de la directiva.