Monjas premiadas en Cáceres y Santi Senso en la Gran Vía madrileña

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:50

Hay premios y premios. Estamos muy acostumbrados a ver actrices y actores súper glamurosos recogiendo sus galardones y posando en alfombras rojas con dientes que centellean y outfits imposibles. Esta semana han sido monjas de clausura las que fueron reconocidas. Lo hizo el festival Plena Moon, que al final de su temporada organiza una gala que pone broche a sus citas sostenibles y participativas. En concreto fueron las hermanas de clausura Clarisas de San Pablo las que recibieron el #plenamooner, que así se llama el premio, por colaborar con esta cita cultural cuando se lleva a cabo en la parte antigua. La gala fue el miércoles en el Gran Teatro, pero el jueves Francisco Jardín, que lo había recogido por ellas, se lo llevo a su 'casa', al convento que fue fundado en el siglo XV y en donde 'oran et laboran' y preparan unos dulces verdaderamente gloriosos. El Coro de la Universidad de Extremadura, el artista plástico Adonay Kustanilló, el alumnado de arte del IES Al-Qázeres, la integradora social Flor Villanueva y la artista Altea León Jiménez han sido premiados este año. Además, el premio especial, es decir, el Plena Moon, se lo ha llevado este año la artista visual cacereña Beatriz Castela, que cuenta con una interesante trayectoria.

Nos vamos directivos a la Gran Vía madrileña, en donde la semana que viene, en concreto el próximo viernes 14 de noviembre, el actor Santi Senso estará en el Palacio de la Prensa con su espectáculo 'La soledad no existe', un acto íntimo, el formato estrella acuñado y trabajado durante años por el intérprete cacereño, que estará acompañado por otros artistas de la región: Alberto Amarilla, el Gato con Jotas, el grupo de Folklore Raíces Extremeñas, la cantante y actriz Shabella Rouse y el pintor JADU y con la vestuarista Extrearte. La imagen de este intérprete se propaga por la Gran Vía, en donde se anuncia en un cartel luminoso este espectáculo. «Soy un mortal que teme no a la muerte, sino al no dejar en esta vida el legado de un amor que acompaña para los que padecen soledad», explica Senso.

Esta semana el frío ha traído de nuevo esa agradable sensación de entrar a los sitios y sentirlos agradables, de ponernos los calcetines y taparnos con una mantita y practicar, quizás sin saberlo, el Hygge, un concepto danés que consiste en encontrar placer en las cosas sencillas de la vida cotidiana, creando una atmósfera de calidez y calma.

Un entorno bello pero austero es el que ha creado la organización Manos Unidas en el local que ocupaba la floristería Bouquet, en avenida de España. Allí han montado un rastrillo solidario de libros usados que permanecerá abierto hasta el próximo 21 de noviembre de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20 horas. También se pueden donar novelas y libros infantiles, como explican las voluntarias que gestionan este espacio.

El otoño avanza a velocidad de crucero y sigue la cita literaria de cada octubre y noviembre, organizada por el Ayuntamiento. Eusebio Medina García presentó 'Memorias de la frontera. Historias de la Sierra Fría', un viaje íntimo a la memoria de La Raya entre España y Portugal durante los años más duros del siglo XX.

Las clarisas de San Pablo recibieron su #plenamooner. PLENA MOON Premiados en la gala de Plena Moon en el Gran Teatro el pasado miércoles. HOY Francisco Rodríguez presentó su libro sobre El Plan Badajoz. CRISTINA NÚÑEZ Inauguración de la exposición del arte de la Real Audiencia. HOY Librería solidaria de Manos Unidas en Cánovas. CRISTINA NÚÑEZ 1 /

El jueves fue el turno de la poesía de la mano de Paulina Rodríguez que presentó 'Reflejos' en Los 7 Jardines. «En todo cuento de princesas falta el pilar fundamental, la figura materna. Yo decidí dejar a un lado los tacones de aguja, los vestidos y la búsqueda de príncipes azules para devolverte la vida a través de estos versos llenos de lágrimas y recuerdos», explica la autora. El poeta cacereño Jorge Solís presentó por su parte 'Cantares del más acá' e 'Hipias'. Galardonado previamente con el Premio de Poesía Pablo García Baena, Solís despliega, explica el Ayuntamiento en una nota, «una voz lírica que fusiona la tradición mística del Siglo de Oro con las inquietudes de la poesía espiritual actual».

Fuera de este ciclo también ha habido presentaciones de libros interesantes. En el mes en el que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco el Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) organizó en la Biblioteca Pública de Cáceres la presentación del libro 'El plan Badajoz, entre la modernización económica y la propaganda política, que firma Francisco Rodríguez Jiménez y que obtuvo el premio Arturo Barea. Este plan fue una de las banderas publicitarias del régimen franquista, no sólo en España sino también en el extranjero, resume la obra, que analiza las relaciones con la Italia de Mussolini y con Estados Unidos. Se exploran la interacción entre los parceleros, el Estado y sus encargados y los empresarios; sin olvidar el importante papel de las mujeres colonas.

También ha habido inauguración de una exposición esta semana. Se trata de 'La Real Audiencia de Extremadura. Historia de una colección artística', que se enmarca en el 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura. Comisariada por Rosa Perales se trata de un recorrido por el patrimonio pictórico-artístico del TSJEx. ¡Hasta el próximo sábado!