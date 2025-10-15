Mociones sobre la soledad indeseada y la prevención de incendios en el pleno de mañana

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres va a presentar una moción al pleno de mañana en la que propone la elaboración de un plan municipal de Envejecimiento Activo y Prevención de la Soledad No Deseada, ya que los mayores son un colectivo con muchas necesidades y, según la portavoz socialista, Belén Fernández, «actualmente desde el Ayuntamiento no se está trabajando con políticas concretas en estos dos ámbitos».

La moción se plantea en la misma línea que otra que fue presentada por el grupo municipal de Unidas Podemos, por lo que está previsto que el debate se lleve a cabo de manera conjunta en la sesión plenaria ordinaria de este mes de octubre.

Vox

Por su parte, el grupo municipal de Vox presentó una moción para debatir y votar en el pleno de mañana en la que insta al Gobierno local a actualizar el plan municipal de prevención y actuación frente a incendios forestales, como consecuencia de los fuegos que han asolado el pasado verano el término municipal cacereño.

En opinión del portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, «la protección de la población exige contar con un plan de evacuación municipal en caso de riesgo de incendio forestal, con rutas seguras, puntos de reunión, sistemas de aviso y protocolos para colectivos vulnerables».