La moción del PP para revertir la subida del IBI no encuentra los apoyos suficientes

M. M. N. CÁCERES. Viernes, 17 de junio 2022, 07:45 Comenta Compartir

La moción del PP para revertir la subida del IBI y del impuesto de rodaje presentada en la sesión plenaria municipal de ayer no encontró apoyos suficientes. Acabó convertida en un espejo que mostraba la imagen perfecta de la división del pleno. Por un lado, PSOE, Unidas Podemos (UP) y Teófilo Amores. Por otro, los no adscritos Alcántara y Díaz, PP y Ciudadanos. La propuesta popular fue tumbada con 12 votos en contra, los esperados. Cs, PP y Alcántara y Díaz sumaron 11 votos a favor. Fueron insuficientes. No llegó a votar el alcalde, que se ausentó por motivos de agenda,

Era una moción que pide un plan en defensa de las familias y la economía y que Amores consideró un 'encargo' de Génova.

«No es postureo. Es muy necesaria», replicó el portavoz popular, Rafael Mateos.