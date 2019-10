Mobiliario y plantas del Parque del Príncipe de Cáceres sufren el azote del vandalismo LORENZO CORDERO La situación, que se da desde hace años, se ha intensificado en las últimas semanas con papeleras rotas y árboles singulares destruidos CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Sábado, 12 octubre 2019, 09:11

Es el pulmón de Cáceres, un jardín que permite el esparcimiento y el deporte. Sin embargo, la huella del vandalismo está muy presente y prácticamente a diario los operarios que se ocupan de su mantenimiento se desayunan con un nuevo estropicio. El parque del Príncipe padece desde hace años una escalada de daños que se ha intensificado en el último mes, según certifican los trabajadores de este espacio que se encuentra en plenas obras de ampliación.

Los daños son masivos y abarcan tanto lo material como lo orgánico. Ayer viernes una papelera aparecía arrancada de cuajo y depositada en el camino de agua que atraviesa todo el paseo central, desde Rodríguez de Ledesma hasta casi Aguas Vivas. Un empleado de Conyser y otro de Parques y Jardines del Ayuntamiento tuvieron que llevar a cabo una aparatosa maniobra. «Todos viernes, sábado y lunes me encuentro papeleras rotas. El otro día habían arrancado una por la base», precisa un operario de Conyser que explica que una buena parte de su horario de trabajo lo dedica a reparar papeleras o a extraer piedras de los estanques. «El otro día saqué media ratona (una máquina con pala) de ahí», apunta señalando un tramo del camino acuático. En algunos casos esas piedras se extraen de las terrazas que delimitan el terreno de diferentes zonas del parque. Tal y como dice él mismo de una manera muy gráfica, el vandalismo le resta tiempo para dedicarse a limpiar.

También ayer empleados de la empresa concesionaria Talher estaban trabajando en una farola que tuvo que ser repuesta tras quedar inservible la anterior por actos vandálicos. Colocada desde hace varios días, ayer tocaba instalar un sistema a través de wifi por el que se da la orden para el riego automático. Según los operarios que llevaban a cabo estas tareas el precio de un nuevo router que sirva para estas funciones es de 500 euros, y el de la farola oscila entre los 200 y los 300 euros. Ya no es solo una cuestión estética, este asunto sale muy caro a las arcas del Ayuntamiento.

Más allá de todos los recursos físicos a los que hay que dedicar un trabajo permanente de restauración, hay un daño importantísimo a árboles y plantas.

En la plaza superior, la que linda con la calle Rodríguez de Ledesma, pueden apreciarse varios cactus sajados por la mitad, como si los hubieran abatido de una patada. También ha sufrido el ataque de los bárbaros una planta de aloe vera, tal y como describe un trabajador de Parques y Jardines. «Ha habido mañanas que al ver lo que había pasado me he puesto a llorar», señala. No solamente está marcada la huella de descerebrados. Al parecer hay una persona interesada en plantas que detecta ejemplares interesantes y se los lleva prácticamente recién plantados.

Pero sin duda, para este trabajador lo más doloroso es la pérdida de especies únicas y valiosas. Recientemente se ha atacado a un roble común, un quercus robur al que se había cuidado con especial mimo. «Durante los tres primeros años se riega a mano».

Otro tipo de vegetal con especial significado son los ejemplares de ginko biloba, plantados hace ya 20 años por Diosdado Simón, jefe de Parques y Jardines, que falleció en 2002. Un par de ellos han sido derribados, igual que dos alisos y una cantania turbinata. Además de estos árboles, también es frecuente que se destruyan las guías (tutores) que se colocan para ayudar a que los árboles nuevos crezcan bien.

Botellón

Los botellones son frecuentes en distintas zonas del parque. En mayor volumen los fines de semana pero también entre diario, sobre todo durante el buen tiempo, los operarios de limpieza recogen botellas y resto de plásticos y de envases. Al parecer hay muchos puntos por los que se puede acceder durante a este recinto cuando ya está cerrado. Estos empleados consideran que la presencia policial podría ser una fórmula para evitar el acceso de personas al parque para dañar plantas y mobiliario, y esperan que se tomen medidas para acotar una situación que dura más de lo que les gustaría.

Este medio ha intentado consultar a Miguel Durán, jefe de Parques y Jardines, por la visión sobre este asunto, pero el Ayuntamiento no le ha autorizado para ello.

Según ha sabido este diario ha habido reuniones para abordar este problema, aunque desde el Ayuntamiento apuntan que «las reuniones y con Parques y Jardines son periódicas y frecuentes ya que el alcalde ostenta las competencias directamente». El contacto telefónico es diario, se precisa. El alcalde ha recibido fotografías y un escrito enviado por un jardinero en el que se le insta a ser implacable contra todas las personas que muestren actitudes irrespetuosas.

Este tipo de barrabasadas no son nuevas. En otros momentos también ha habido que lamentar otros daños generados por el vandalismo, como en 2010, cuando 11 esculturas de la situadas en el paseo central fueron 'decoradas' por una K hecha con spray. Los hechos tuvieron lugar en una sola noche, en la que también sufrieron daños bancos y papeleras.