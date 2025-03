La mitad de los colegios públicos de Cáceres siguen pagando por el comedor

«No se dan las mismas condiciones en todos los centros»

José Manuel Blázquez. JORGE REY

José Manuel Blázquez es padre y el presidente de la Ampa del colegio público Delicias, uno de los ochos cuya gestión de comedor está externalizada. Explica que la decisión de la Junta crea una especie de línea divisoria que separa los colegios públicos cuyo comedor lo financia la Junta de los colegios públicos en los que tienen que ser los padres los que organicen este recurso. «No se dan las mismas condiciones», señala Blázquez, que critica que la Junta no haya sacado en una misma orden las condiciones para todos los comedores.

En todo caso, indica que por ahora no se plantean solicitar la gestión de su comedor a la Junta de Extremadura, porque están satisfechos «con la calidad» de los alimentos y con el funcionamiento del mismo. A ellos les suministran los alimentos la empresa Natura, que elabora los alimentos en la propia ciudad, algo que, indica, da tranquilidad a los padres porque se trata de una elaboración de cercanía.

Serunion, Mediterránea de Cátering, Disán Alimentación, Cantueso Restauración, Descanso y Deporte, y UTE El Muro Caterplas son las empresas que suministran a los colegios cuyo comedor depende de la Junta. Trabajan en distintos puntos de la región.

Lourdes López es la secretaria de la Ampa del colegio Nuestra Señora de la Montaña. Manifiesta que hasta ahora han recibido muy poca información sobre cómo se gestionarán las ayudas, que están a la espera de que salga la orden y de que las familias «son conscientes» de que no van a recibir la cantidad que gastan en los comedores al completo. «Gratuitos no van a ser», señala, al tiempo que reconoce que no sabe exactamente cómo habría que solicitar y afrontar un cambio de modelo de gestión, porque hasta ahora no se lo habían planteado. Lourdes López dice entender que el precio de los comedores sea más alto en los colegios con esta gestión a través de las Ampas debido a la contratación del personal que da la comida a los niños.