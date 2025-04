La mitad de las cofradías de Cáceres han confirmado su asistencia a la gran procesión mariana

Será una de las grandes novedades del calendario cofrade de 2024 en Cáceres. La procesión Magna Mariana, organizada para el 5 de octubre por ... iniciativa de la cofradía de la Virgen de la Montaña en colaboración con la Unión de Cofradías Penitenciales con motivo de los actos del centenario de la coronación canónica de la patrona, prevé reunir de manera extraordinario a las titulares marianas de las diferentes hermandades cacereñas. Se ha dado de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para que las cofradías confirmen su participación.

Ocho de las 17 hermandades que articulan la Semana Santa cacereña han trasladado ya su sí oficial a la organización. Se trata de la cofradía del Despojado, la de la Soledad y el Santo Entierro, la de la Expiración, la de la Vera Cruz, la de los Estudiantes, la del Cristo de la Victoria, la Sagrada Cena y la del Humilladero.

En el caso de la hermandad del Despojado, la más joven de la fiesta cacereña, su participación supondrá, además, la primera salida de la Virgen de la Pureza, una talla que acaba de ser bendecida y que todavía no ha recorrido las calles de la ciudad. No la hará en la Semana Santa, al estar los plazos muy ajustados. Pero sí se estrenará para la Magna.

«Consideramos que será el mayor acontecimiento religioso en nuestra ciudad en los últimos cien años», valoró la hermandad en el comunicado mediante el cual hizo pública su participación en el desfile extraordinario.

La cofradía del Vivero ha rechazado sacar para la ocasión a la Virgen del Dulce Nombre al carecer de infraestructura

Hay hermandades con dudas sobre su capacidad para reclutar a hermanos suficientes y sobre los gastos que se generarán

La hermandad de la Soledad y el Santo Entierro se sumará a la iniciativa con el paso de la Virgen de la Soledad. La cofradía de la Expiración lo hará con la imagen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. La Vera Cruz participará con la imagen de la Dolorosa de la Cruz. La cofradía de la Victoria estará presente con la Virgen del Rosario. La Sagrada Cena lo hará con la del Sagrario. Y la hermandad del Humilladero asistirá con la imagen de la Virgen de la Encarnación, que acaba de ser restaurada. «Nos sumamos así a este acontecimiento histórico y pastoral vinculado a la patrona de Cáceres en unión con la comunidad cofrade de la ciudad», manifestó la hermandad del barrio del Espíritu Santo al hacer pública su participación.

El caso de la hermandad de los Estudiantes merece una mención especial. La propuesta concreta de la cofradía de la Montaña va dirigida a las hermandades y a sus imágenes de dolorosas. Pero hay cofradías de Semana Santa que solo tienen imágenes de cristos y carecen de vírgenes. Están en esta situación el Cristo Negro, el Amparo y Jesús Condenado, además de los Estudiantes. Estos últimos han decidido sumarse al desfile con la imagen de la Virgen del Rosario de Santo Domingo, talla que ostenta el título de copatrona de la ciudad y que pertenece al templo franciscano.

Pendientes de reunión

Todavía hay otras ocho cofradías que tienen que comunicar si se suman o no a la procesión porque aún están pendientes de reunir a sus hermanos para adoptar una decisión. En esta situación se encuentran la cofradía del Nazareno, la del Cristo Negro, la de los Ramos, la de Batallas, la del Amor, la del Amparo, la de la Salud y la de Jesús Condenado.

Esas reuniones serán inminentes en algunos casos. Este jueves está convocada la de Jesús Condenado. Y la semana que viene será la de la cofradía de los Ramos. En ambos casos, sus respectivos mayordomos, Víctor Gómez y Luis Manuel Rodríguez, creen que el resultado será favorable. Los hermanos de Jesús Condenado participarán junto a la hermandad del Cristo de la Victoria, como ocurre en Semana Santa. Y los Ramos, de ser favorable el resultado, lo hará con la Esperanza. «Nuestra intención es participar», apostilla Consolación Palacios, mayordoma de la cofradía del Amor.

La única hermandad que ha comunicado oficialmente su baja ha sido la del Dulce Nombre, ubicada en el Vivero. Su hermano mayor, Francisco Javier Roncero, expone que no es viable sacar a su imagen mariana –que todavía no desfila en Semana Santa– por carecer de las infraestructuras necesarias. No obstante, esta hermandad no descarta sumarse al cortejo sin imagen.

La organización de esta Magna Mariana ha generado algunas dudas entre las hermandades. El lunes se celebró una reunión para que las cofradías plantearan sus consultas. La capacidad para poder reunir a los hermanos suficientes para sacar un paso en el mes de octubre o los gastos generados por esta cita son algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa. Poner en la calle algunos pasos pude llegar a costar 2.500 euros, incluyendo los gastos de flores y velas. La idea es que instituciones y empresas pongan el dinero para que a las cofradías no les cueste dinero.