La misteriosa foto de Cáceres de 1875 y drogas en la Ciudad Monumental

Medio locos nos ha tenido Salvador Guinea esta semana con una fotografía de hace 150 años de Cáceres. Su amigo y mentor Luis Casero le ... pasó dos vistas panorámicas de la ciudad de 1875, que están en el Museo Cerralbo de Madrid. La verdad es que nos quedamos asombrados por la calidad de las imágenes, que sin duda son de negativos de placa de vidrio.

Una era de la Ciudad Monumental vista desde San Marquino, llamándonos la atención que ya estaban las cuatro casas blancas en el puente de Fuente Concejo, rodeadas de solares vacíos en donde ahora se agolpan las viviendas.

El problema vino con la otra fotografía. Era también una panorámica de Ciudad Monumental, pero no sabíamos desde dónde se había tomado. Cada uno por su lado estuvimos bordeando las afueras de la ciudad: Miramos desde la cuesta del cementerio, desde la calle del Castillo, desde la subida a La Montaña, y no había manera. «La clave –dijo Caridad– es que hay que tener claro que el edificio más alto es la Iglesia de San Mateo, y que no se ven las torres blancas de la Iglesia de la Preciosa Sangre. Tiene que haber sido tomada por San Francisco». Cogí la moto y fui a la rotonda del puente inutilizado; pero nada. Llegué a la concusión de que debía de haberse tomado por la zona de Colón, quizá donde está ahora el Instituto El Brocense; pero no estoy seguro.

Me entró curiosidad por saber cómo un museo de Madrid tiene estas fotos, y me pasmó saber que el Museo de Cerralbo guarda 1.000 negativos sobre placas de vidrio y 3.500 positivos de papel. Lo que me dio bastante rabia es saber que durante siete años viví cerca de este museo sin saber nada de él. Está en el número 17 de la calle Ventura Rodríguez, junto al Templo de Debod.

El Cerralbo es un hermoso museo que tiene la singularidad de estar en un palacete que conserva su decoración original. Fue la residencia del XVII marqués de Cerralbo, de Enrique de Aguilera (1845-1922), que se casó con la madre de su amigo Antonio del Valle y Serrano (1846-1900), I marqués de Villa-Huerta. Cuando se casó el marques de Cerralbo tenía 26 años, y 55 la viuda Inocencia Serrano y Cerver, que había estado casada con Antonio María del Valle Angelín, que había sido intendente general de la isla de Puerto Rico y luego ministro de Hacienda.

En el palacete de Madrid vivió el matrimonio con los dos hijos de la viuda: Antonio del Valle y Amelia (1850-1927), en un ambiente de estudio, de amor a la literatura y al arte. En el Museo se pueden ver desde obras de Goya, de Tintoretto, Juan de Peralta, Zurbarán, Alonso Cano, José de Ribera o El Greco. También hay piezas arqueológicas, algunas logradas por el propio marqués ya que fue pionero de la arqueología en España.

Vivieron un tiempo de viajes extraordinarios, de bailes de salón y de tertulias en su palacete de Madrid, acudiendo alguna vez Emilia Pardo Bazán.

El marqués compaginaba ese mundo con su devoción a Don Carlos de Borbón Austria-Este, pretendiente carlista al trono de España bajo el nombre de Carlos VII entre 1868 y 1909.

Recordando ese mundo perdido y buscando misteriosas panorámicas, la semana parecía terminar más o menos bien, hasta que ayer sábado, como otras veces, al atardecer fuimos a la plaza de San Mateo, para encontrarnos con el difunto Sanjosé.

Sentados en los bancos de piedra adosados al templo, Guinea y yo charlábamos de las maravillas del museo del marqués, mientras Manuel Caridad y Sanjosé se pusieron a hablar de sus cosas. No pasó mucho tiempo cuando Caridad se levantó del poyo y empezó a gritar:

–¡¿'El Drogas'? ¿En mi casa?! ¡Nunca! Mira lo que te digo –afirmó señalando a Sanjosé, que seguía sentado al lado de la puerta del templo– 'El Drogas' en mi casa: ¡Nunca!

–Mi nieto no se llama así, se llama Juan –le contestó el difunto de manera tranquila–. Te lo pido como un favor de amigo. Juan ya está rehabilitado. Lleva cuatro meses en la comunidad terapéutica. Ahora ya puede salir los fines de semana y no puede volver a la casa okupa de la Ribera del Marco, volvería a caer en la droga...

Caridad volvió a lo suyo, a gritar que no quería a 'El Drogas' en su casa. Era tal el volumen de voz y los aspavientos, que los turistas empezaron a hacer corro al no saber qué le pasaba a este hombre que hablaba a voces estando sólo. Yo miraba con una sonrisa la escena, hasta que vi aparecer a dos policías nacionales. A uno lo conocía de verlo en los juzgados. «¿Qué le pasa a tu amigo? –me preguntó– ¿Se le ha ido la olla?». «No, no. No pasa nada. Le han dado un disgusto. Ya me lo llevo». Caridad seguía gritando, y nos dimos prisa en cogerle yo por un brazo y Guinea por el otro. Mientras lo llevábamos casi a volandas, a la espalda escuché al policía que había estado callado decirle a su compañero: «Ese hombre está hablando de droga en su casa. ¿Le identificamos y cacheamos? Igual está trapicheando, vendiendo cocaína. ¡Oigan! ¡Esperen!», escuchamos que intentaba pararnos, cuando ya desaparecíamos por la calle Condes camino del Arco de Santa Ana, intentando tapar yo la boca al desaforado compañero que seguía diciendo: «¡'El Drogas' en mi casa! ¡Habrase visto!».