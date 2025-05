Misterio aclarado, y el presidente del TSJ de Extremadura que se arrodilló ante su madre

Tanto jurar y perjurar que 'El Drogas' no entraba en su casa, y este fin de semana el nieto de Sanjosé ya se ha instalado ... en un habitación del piso de Manuel Caridad junto a la torre del Monumento al Trabajo, en la plaza de Antonio Canales. No, si cuando a un muerto se le mete una cosa en la cabeza...

Este sábado por la mañana Caridad estaba de los nervios, todo ojeroso. «No he pegado ojo –me dijo– y eso que atranqué la puerta de mi habitación con una silla. No fuera a ser...»

La verdad es que el nieto del difunto parece otro. No habla nada, lo único que hace es beber mucha Coca-Cola y jugar con Jack, el perro de Caridad. De vez en cuando sonríe tímidamente, enseñando los pocos dientes que le quedan.

El sábado por la tarde sonreía cuando hicimos la sobremesa en el restaurante El Tinglao De Alba, en la soleada terraza que tiene en la avenida Ruta de la Plata, después de habernos tomado una ensalada de perdiz y unos cachopos.

Yo estaba contento porque, por fin, se había resuelto el misterio de la foto del Museo de Cerralbo de finales del siglo XIX, de la que hablamos el pasado domingo, y todo gracias a la ayuda de lectores amantes de Cáceres. El informador turístico Ricardo Hernández me dijo que usando Google Earth, al tirar una línea desde las almenas de la torre del Palacio de las Cigüeñas, que asoman detrás de San Mateo, dejando la Torre Redonda a la derecha de esa línea, «nos lleva, sin lugar a dudas, hasta la Plaza Marrón». Esa sería la plaza que aparece en la imagen, abajo.

José Luis Hernán me comentó que él creía que estaba tomada entre el edificio Norba y la Subdelegación del Gobierno; y un profesor universitario destacó que en la imagen salía el arroyo de la Churreta y a la izquierda las casas que construyó Vicente Marrón, el empresario cántabro que vivió en la ciudad a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Miguel Ángel, del magnífico blog Cáceres en el Pasado, me enseñó otra foto tomada desde el mismo sitio, alrededor de 1930. «Ahora –afirmó–, es imposible conseguir una imagen así. Está tomada en la avenida de España, en la esquina con la avenida Virgen de la Montaña, cuando no había nada construido».

Hablábamos de todo esto tomando el café y algunos un chupito de aguardiente. Sanjosé, con su raído abrigo negro, estaba de pie al lado de su nieto, acariciándole de vez en cuando el pelo. Se le notaba contento de ver a su muchacho con nosotros. El nieto seguía callado, bebiendo Coca-Cola sin perder comba de lo que hablábamos. Estuvimos viendo en internet, en la página del SIG del Ayuntamiento de Cáceres, la evolución de la Plaza Marrón en los planos antiguos de la ciudad. Nos resultó curioso ver que ya en el plano de 1822 aparecía bajo la calle San Antón, un conjunto de casas que forman una 'E' hacía abajo, mirando hacia la Plaza Marrón, con las calles Santa Apolonia, San Vicente, Santa Bárbara y Clavellinas. También hubo un tiempo en que parte de la calle del Camino Llano se llamó calle de Carrasco.

–Mirad –dijo Manuel Caridad–. En este plano de 1942, ya aparece la calle Diego María Crehuet, que fue proyectada por el Ayuntamiento en 1934 para unir la Plaza Marrón con la calle Colón.

–Sí. Es muy importante esa calle y muy empinada en la bajada –dije–. Cuando vas en moto y casi llegas a Colón, parece que vas casi por una montaña rusa. Por cierto, ¿Quién era ese Crehuet?

–¡Me cago en la leche, Juntaletras! –exclamó Caridad llevándose la mano derecha al corazón rápidamente, como si le hubiera dado un pinchazo–. Vas a hacer que me dé un infarto. ¿Es que no sabes quién fue Diego María Crehuet del Amo y llevas 36 años yendo al viejo Palacio de Justicia de Cáceres, a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura?

–Pues no –respondí mirando al nieto de Sanjosé que, entretenido, no perdía ripio.

–Pero si fue presidente de la Audiencia Territorial de Extremadura, lo que ahora es el Tribunal Superior de Extremadura. ¡Madre del amor hermoso!

Empezó entonces a hablarnos del eminente jurista que nació en Cáceres en 1873, que fue notario en Arroyo de la Luz, Fiscal en el Tribunal Supremo, y presidente de las salas 1ª, 2ª y 3ª del Tribunal Supremo, muriendo en Madrid en 1956 con 83 años. Caridad nos habló de su faceta de escritor de relatos cortos, con su ciudad imaginaria Salora, que hacía referencia al río Salor, y su brillante oratoria, dando discursos de feminismo en 1920.

–Marcelino Cardalliaguet, que le hizo una biografía –señaló–, me dijo que tuvo que ser buena persona. Hay un detalle que me impresionó. Él no se casó, vivió siempre con su madre a la que llevó a Madrid, y en 1925 cuando tomó posesión como presidente de la Audiencia Territorial de Extremadura, delante de todas las autoridades, él que tenía 53 años y llevaba su toga negra llena de medallas, se arrodilló ante su madre viuda, María del Carmen Petra, que era de Mérida, pidiéndole su bendición, que le dio entre lágrimas...

–¡Vaya foto! –dijo Guinea.

–¡Qué buena madre tuvo que ser! –habló entonces el callado bebedor de refrescos con tono de tristeza, recordando entonces nosotros que él tuvo una madre drogadicta y pasó parte de su infancia en el centro de acogida de menores Julián Murillo de Cáceres.

–¡He! Juan. No te nos pongas triste –le pidió Caridad –. Haz el favor, dale una vuelta a Jack que parece que quiere mear.

Nieto y abuelo salieron con el perro. Entre nosotros y el Sol, la silueta de Sanjosé pasándole el brazo por el hombro al hombre delgado y desgarbado. Entonces Caridad nos dijo:

–¡Qué nadie vuelva a llamar a este pobre 'El Drogas'! Se llama Juan. ¡A ver si os enteráis!

–¡Pero si el único que le llama así eres tú! –protestó Guinea.

–¡Chitón! No se hable más. Avisados quedáis.

Ver para creer.