Minuto de silencio contra la violencia machista
Martes, 26 de agosto 2025, 07:48
REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Cáceres mostró ayer su repulsa por los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia machista en un minuto de silencio ... convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer frente al Consistorio, en el que ha participado el alcalde, Rafael Mateos, junto a varios concejales de la corporación municipal.
Alberto Escolar, alumno de la especialidad de Diseño Gráfico de la Escuela Olimpo de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres, fue el encargado de leer el manifiesto.
