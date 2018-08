El Ministerio de Trabajo ultima el papeleo para vender el edificio sindical de Cáceres Vista del edificio sindical desde la Avenida Primo de Rivera. / Armando Méndez Pone en marcha la elaboración de los pliegos de la enajenación, de la que se informará a la Abogacía del Estado MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 15 agosto 2018, 08:54

El asunto viene de lejos, pero si no se produce un retraso inesperado será con una cacereña al frente del Ministerio de Trabajo cuando se materialice la operación para que pase a manos privadas el edificio sindical. Está claro que la enajenación del popular bloque de la Avenida de Primo de Rivera no forma parte de la lista de prioridades de Magdalena Valerio, la jurista natural de Torremocha que ocupa la cartera ministerial desde la llegada del PSOE al Gobierno central el pasado mes de junio. No obstante, el engranaje para que esa venta se produzca continúa adelante, con pasos ya muy firmes durante la etapa del anterior Ejecutivo y conversaciones con los propios inquilinos. En la antigua casa sindical siguen desarrollando su actividad la Federación Empresarial Cacereña (FEC) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Son alrededor de unas 50 personas las que desempeñan a diario su labor allí. Se trata de profesionales y delegados sindicales, además de dos empleadas y el secretario general de la patronal de los empresarios. Trabajo hizo un encargo a una consultora especializada hace meses para que elaborase un informe de tasación. Fue entonces cuando anunció que no se tomaría ninguna decisión «sin contar con los inquilinos».

Ha habido conversaciones entre las partes, pero se mantiene la prudencia. La versión que trasladan algunos de los interesados es que el precio podría rondar los tres millones, pero ese dato no ha sido confirmado de manera oficial. La tasación previa se encomendó a Gesvalt. Se presenta en su página web como «una Sociedad de Tasación independiente, especializada en consultoría y valoración, homologada por el Banco de España y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)».

Entre la relación de sus clientes principales aparece el propio Ministerio, así como distintas entidades privadas y administraciones públicas como el Gobierno de Aragón, Renfe o el Ministerio de Fomento, entre otras.

Abogacía del Estado

El papeleo está en marcha para una venta que se ha cocido a fuego lento pero que parece definitiva. No en vano, por parte de los afectados ya se ha deslizado que han empezado a buscar acomodo en una nueva ubicación.

Desde el Ministerio de Trabajo se resaltan dos apuntes. Primero, que los pliegos de la enajenación «ya se están redactando». La operación se ha retrasado, se apunta desde el gabinete de comunicación ministerial, por la nueva ley de contratos del sector público, a la que ha debido adaptarse.

El dato 50 Alrededor de medio centenar de trabajadores siguen desarrollando su labor en el edificio. Son profesionales de los dos sindicatos (UGT y CC.OO) y de la Federación Empresarial Cacereña (FEC). El bloque tiene más de 5.000 metros cuadrados y 8 plantas.

El segundo apunte es que no hay cambio ni venta si no hay acuerdo previo. Y parece que por esa parte ni las centrales sindicales ni la FEC plantean mayores dificultades, siempre que se les garantice, eso sí, que tendrán una nueva sede que reúna las condiciones exigidas.

También desde el Ministerio de Trabajo se indica que una vez se hayan redactado los pliegos, la venta se materializará mediante la inclusión del edificio en la web de Patrimonio Sindical Acumulado.

El mismo lo integran inmuebles cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado pero que se ceden en uso a las organizaciones sindicales y empresariales para que puedan desarrollar las funciones que tienen encomendadas.

1940

El Ministerio dispone de una serie de inmuebles «que pone en oferta abierta para venta o permuta» y entre los que próximamente estará el edificio sindical de Cáceres. Previamente, aclara el propio Ministerio, se informará para cumplir la tramitación a la Abogacía del Estado.

El bloque sindical tiene ocho plantas y 5.282 metros cuadrados. Está situado en el número 9 de la Avenida Primo de Rivera y cuenta con acceso desde Obispo Segura y Ciriaco Benavente. Data de 1940, según el Catastro y hasta 2012 acogió también la Inspección de Trabajo.