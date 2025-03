La mina de litio necesita modificar el plan de urbanismo de Cáceres aunque sea soterrada

Mina de litio y plan de urbanismo. Son o no compatibles. Es tan complejo el asunto que las versiones chocan entre sí y hasta es ... posible decir una cosa y la contraria en cuestión de horas. Fue lo que le pasó al alcalde, Luis Salaya, el martes después de admitir que el plan vigente en la ciudad no podría impedir una mina subterránea. Los expertos urbanísticos consultados por HOY coinciden en que sin una modificación del Plan General Municipal (PGM) la mina tiene poco recorrido. Otras alternativas, pasan por un Proyecto de Interés Regional (PIR), opción que ya ha sido descartada, o la vía judicial.

El martes Salaya habló de una actuación que considera inexistente. «Si fuera netamente subterráneo no tiene nada que ver con el plan de urbanismo, que lo que regula es el suelo, no el subsuelo», dijo de entrada. Posteriormente, el Gobierno matizó que el PGM prohíbe la actividad extractiva a dos kilómetros de Cáceres, «lo que impide una mina subterránea en este paraje». El PP cree que las «declaraciones y rectificaciones de Salaya perjudican la imagen de la ciudad para futuras inversiones».

Otro análisis es el que puedan ofrecer los expertos urbanísticos. Uno de ellos es Manuel Herrero. La empresa Prointec fue la encargada de redactar el Plan General, en vigor desde 2010. Herrero, actual secretario del Colegio Oficial de Arquitectos, ejerció como codirector y fue miembro del equipo redactor del Plan de Cáceres. Habla por sí mismo y expresa una opinión personal.

«Creo que en galería la mina también requiere cambiar el actual PGM» ntonino Antequera | redactor de numerosos planes

«El Plan General de Cáceres en ningún momento se planteó pensando en una mina. Es algo bastante lógico. Cuando se habla de actividades extractivas no hay una mina en el horizonte», añade.

En cuanto a actividades extractivas, el documento recoge que «no se considera vinculado, a efectos de su admisión en Suelo no Urbanizable Protegido, ni el uso de planta de hormigón ni el de aglomerado asfáltico», por ejemplo. Entonces se estaba abordando más bien la problemática de las canteras, aclara Herrero, «pero todo es interpretable», sugiere. «El urbanismo no son matemáticas», resume.

Antonino Antequera es arquitecto y ha llevado a cabo más de una veintena de planes urbanísticos en la región, además de planes especiales y estudios de detalle. Bajo su punto de vista, la opción de una mina en galerías, y no a cielo abierto, también «requiere modificar el PGM exactamente igual». «Creo que puede existir una cierta confusión porque los recursos mineros son de propiedad pública, nunca de los propietarios de la superficie de la finca. Pero la actividad extractiva se ve afectada por la regulación urbanística», abunda.

Para Antequera, queda claro que el planeamiento regula usos y actividades en el suelo, subsuelo y vuelo, tal y como refleja la actual Ley del Suelo. En ese apartado coincide con Manuel Herrero. No obstante, el redactor del PGM opina que no queda claro si al ejecutarse la mina en galerías ello se podría considerar actividad extractiva de forma tajante.

Interpretable

En cualquier caso, afirma que un caso como el de la mina de litio no está recogido expresamente en el PGM. «Se habla de actividades extractivas, pero más en referencia actividades ordinarias y relativas a las canteras», insiste. «No digo que no sea interpretable», repite.

La actual distancia de dos kilómetros del PGM «es operativa también para un supuesto proyecto de mina subterránea» Francisco javier maqueda | abogado

Lo que se hace en el subsuelo y afecta al suelo, remarca, tiene incidencia y ahí aparecen los temas ambientales. Manuel Herrero cree que «la parte del suelo» no entra en un proyecto diseñado mediante galerías, pero eso no significa que la mina sea viable. Entiende que nunca estarían contempladas en el PGM actual, salvo modificación, los servicios auxiliares, como acumulación de restos en la superficie o una planta de tratamiento. «Allí no podrían ir en ningún caso», se pronuncia. La empresa ya anunció que la ubicación se puede cambiar.

Francisco Javier Maqueda es abogado y ha cumplido 25 años de ejercicio profesional. Detalla que el artículo 61 de la Ley del Suelo de Extremadura determina que la «utilización del suelo, subsuelo y vuelo» en lo relativo en especial a urbanización y edificación se ejercerá dentro de los límites establecidos.

Sostiene que a la vista de eso, el PGM «es el instrumento para regular» usos y actividades. Y ese documento, «sin entrar en otras consideraciones», marca una distancia de dos kilómetros para actividades extractivas. Una distancia que «es operativa también para un supuesto proyecto de mina subterránea» más allá de que se autoricen servicios auxiliares, planta, acopio de materiales...», argumenta.