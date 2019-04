Dos millonarios en dos semanas Mariví Verdejo es la dueña del establecimiento donde se selló la Bono Loto ganadora del lunes. :: a. m. Boletos de Bonoloto y Euromillones sellados en establecimientos de la ciudad han sido premiados en los últimos días CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 17 abril 2019, 07:52

No hace falta que sea 22 de diciembre para que la suerte de la lotería descargue la tópica pero siempre agradable lluvia de millones y felicidad. Aunque el sorteo de Navidad es el más mediático, a lo largo del año hay muchas ocasiones para cazar premios más sustanciosos que el que cantan los niños de San Ildefonso.

El pasado lunes el establecimiento situado en la avenida Isabel de Moctezuma número 31 dio un premio de 922.151 euros a un boleto de seis aciertos de la Bonoloto sellado allí. El ganador se llevó el bote completo. Era la segunda vez en menos de dos semanas que una administración cacereña daba un premio de enjundia. El viernes 5 la administración número 15, 'La Niña bonita', en la avenida Ruta de la Plata, daba un millón de euros por un Euromillones. Las administraciones son meras intermediarias, pero cada premio es también para ellas un regalo, como reconocía ayer Mariví Verdejo, de Moctezuma. «Me avisaron por un mensaje por la noche desde la delegación de Loterías de Cáceres, no me lo creía, pensaba que era una broma y no he podido dormir en toda la noche», explicaba en mitad de un trasiego importante de clientes y no pocas bromas sobre dónde estaría el afortunado. El establecimiento es mixto y aloja también la ferretería Mover desde hace 29 años. Es el tercer premio de primera categoría que ha dado. «Di uno de 612.000 euros, uno de la Lotería nacional hace dos o tres años y éste de la Bonoloto, espero dar un Euromillón antes de jubilarme». Ayer por la tarde no había conseguido dar con la identidad de la persona agraciada. Es muy habitual que sea lugar habitual con clientela fija, pero la avenida también es zona de paso y de unión con el centro de la ciudad y hay clientes puntuales. «Por ahora no ha venido nadie, yo no tendría que enterarme si no me lo dicen, porque pueden ir directamente al banco», explicaba ayer Mariví.

El boleto sellado es de ocho apuestas semanal, 24 euros, una cantidad que «no la juega todo el mundo, y entre esos que sí la juegan de momento no le pongo cara», indica esta lotera. «Es una semana mala, porque la gente se va a los pueblos, de vacaciones, y la persona que lo echó ayer puede ser que no esté». En los bares de esta barriada con sabor popular de la ciudad había también run-run por saber quien sería el agraciado. «Yo no soy, te lo aseguro», decía un parroquiano con vino en ristre a eso de las 12.30 de la mañana. Enseguida todo el mundo se pone a fantasear sobre qué harían con casi un millón de euros en el bolsillo.

Silvia Cerro es la lotera de 'La Niña bonita'. Para ella el premio es una buena forma de dar a conocer su administración de loterías, que lleva un año abierta. Es la cantidad económica más sustanciosa que ha dado hasta ahora. «Espero continuar dando premios», dice con la ilusión de la que se sabe un poco maga capaz de provocar tromba de millones.