Un millar de contadores de agua superan los 20 años en Cáceres, el doble de lo permitido por ley

«Ningún contador o aparato de medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo superior a 10 años». Lo dice el reglamento del ... servicio del agua en Cáceres en su artículo 36, pero la normativa no se cumple. Hay más de 5.000 medidores que han llegado al final de su vida útil, aunque siguen en servicio. La situación es aún más especial para un millar. Son los que tienen más de 20 años de antigüedad, es decir, el doble de lo permitido legalmente. El servicio de Inspección Municipal del Ayuntamiento aporta los datos y refleja que la empresa concesionaria debería haber abordado el cambio de los aparatos. Es uno de los elementos que figuran en el litigio entre Canal de Isabel II y el Consistorio después de la sanción múltiple con hasta 15 multas por motivos diferentes que le impuso el pleno por incumplir el contrato en octubre de 2020. En total fueron 102.012 euros y la parte relativa a los contadores ascendía a 10.000.

La versión de la empresa es que cuando llegó a Cáceres en su segunda etapa, en el año 2015, el 60 por ciento del parque de contadores de agua superaba los 10 años a los que alude el Reglamento. En los hogares y negocios de la capital se contabilizan 29.506 medidores. Los que rebasaban el tope legal eran unos 17.000, según la sociedad.

Canal de Isabel II defendió en el Juzgado que ha logrado bajar la cifra de forma importante y que si no lo ha podido hacer con respecto a ese millar de contadores que suman dos décadas de vida o más se debe a que corresponden «en gran medida a viviendas cerradas». Se trata de aparatos interiores, incide, de un pequeño diámetro y cuya renovación «no es factible por la imposibilidad de acceder al interior de las viviendas».

El asunto es uno de los que se han visto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 dentro del recurso de Canal contra la sanción. El pleno la aprobó en octubre de 2020 y en marzo de 2021 rechazó el recurso administrativo de la sociedad madrileña.

El caso pasó a los tribunales y ahora el juez se pronuncia en una sentencia del pasado 10 de marzo. La multa de 10.000 euros por no cumplir el plan de renovación de contadores se ratifica. Entiende el juez que Canal no aporta «ninguna prueba» que permita «acreditar que la mayoría de esos contadores se corresponde con viviendas cerradas» y que ese ha sido el motivo que impidió su sustitución.

Multas anuladas

El fallo ha sido negativo para Canal en ese apartado, pero no en todos. Ha logrado la concesionaria que se anulen hasta cuatro de las 15 multas impuestas en esa sanción global de más de 100.000 euros. Cada una de ellas es de 6.001 euros. Hacen alusión a la organización del servicio, el plan de explotación y control de calidad, la reparación de averías y la supuesta utilización de trabajadores de Cáceres en otros servicios.

Señala el juez en su resolución que no queda demostrado en ningún testimonio o documento que Canal haya derivado profesionales de la contrata de la capital cacereña a otra concesión o servicios en municipios cercanos. También avala a la mercantil en las reparaciones.

El Consistorio aludía a deficiencias y fallos. Se aporta el dato de tres reparaciones así sobre un total de 301. Para el magistrado ese porcentaje es mínimo y la cifra «no es representativa» por lo que anula la citada penalidad.

Las otras 11 multas del total de 15 se confirman. En el listado aparece el plan de contadores. Además se avala que Canal aportó menos trabajadores de los comprometidos (10.000 euros de multa) y menos vehículos. No cumplió la planificación para sustituir el carbón activo, no puso en marcha su oficina virtual y comunicación a tiempo, falló en sus comunicaciones con el Ayuntamiento, no hizo el seguimiento previsto con la Inspección, no actualizó el SIG, no entregó las normas de explotación del Guadiloba, no cumplió las inversiones ni tampoco el plan de concienciación con la ciudad. Cada una de las infracciones se eleva a 6.001 euros. De esta forma, se rebaja el total en más del 23 por ciento, de 102.000 euros a 78.008. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No sería la primera vez que ocurre.

Antecedentes

El Ayuntamiento ya sancionó en otros expedientes abiertos a Canal, la primera vez con 113.000 euros y la segunda con 408.000. Las multas fueron también recurridas en los tribunales.

Las dos partes, administración y concesionaria, protagonizan una larga lista de desencuentros. Hay que recordar que en 2017 Canal adjudicó un contrato al Banco Santander para que le asesorase en la venta de activos, entre ellos la contrata de Cáceres. Es la de mayor entidad de todas las que tiene el Consistorio: 24 años de duración y 300 millones de euros.