Casi un millar de cacereños, pendientes del cartero por las elecciones regionales

Pleno celebrado este martes en el Ayuntamiento de Cáceres para el sorteo de las mesas electorales.

María José Torrejón Cáceres Martes, 25 de noviembre 2025, 12:06 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

Casi un millar de cacereños estarán pendientes esta semana del cartero. Recibirán en sus domicilios, mediante correo certificado y en mano, el documento mediante el cual se les comunica que el próximo 21 de diciembre formarán parte de una mesa electoral durante las elecciones autonómicas.

Este martes se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres el sorteo extraordinario para la formación de las mesas electorales. En concreto, según los datos facilitados por el Consistorio, se han designado a 909 ciudadanos como integrantes de un total de 101 mesas electorales. Cada una de ellas estará formada por un presidente, dos vocales titulares y dos suplentes por cada titular.

Un total de 78.476 electores de la ciudad y sus pedanías están convocados a las urnas, según los datos sacados del censo electoral. Se trata de la cifra más alta registrada hasta la fecha. En 2024, durante las europeas, el número de electores fue de 77.665 y en 2023, durante las anteriores autonómicas, el censo estuvo formado por 77.440 votantes.

Requisitos para formar parte de una mesa

No todos los ciudadanos de Cáceres con derecho a voto pueden formar parte de una mesa electoral. De hecho, el sorteo celebrado este martes se ha realizado entre 52.100 electores. Todos deben reunir unos requisitos mínimos: saber leer y escribir y tener menos de 70 años. No obstante, según se precisa desde el Ayuntamiento, quienes superen los 65 años podrán presentar su renuncia en el plazo de siete días.

Y de estos 52.100 electores, 35.499 optaban a ser presidentes de mesa. Solo pueden ejercer como tales aquellos electores que estén en disposición de un título de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, graduado escolar o equivalente.

¿Cómo se han elegido a los 909 integrantes de las mesas electorales? El sorteo se hace mediante una aplicación informática propia, que ha creado el Servicio de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres con el censo remitido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como fuente.

Reclamaciones

Todos aquellos a los que el próximo 21 de diciembre, a las puertas de la Navidad, les toque estar en una mesa electoral y no pueda hacerlo por diferentes circunstancias pueden realizar sus reclamaciones a través de la sede de la Junta Electoral de Zona, que está ubicada en el Palacio de Justicia de Cáceres, en la avenida de la Hispanidad. Se recomienda hacerlo preferiblemente por correo electrónico (je.zona.caceres@justicia.es) o a través de los teléfonos 927 620 402 y 927 620 294.