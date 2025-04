Militar condecorado: «Evité que el maltratador de una chica huyera y pudo ser detenido»

Cristian Martín Ruiz, alumno del Cefot número 1 de Cáceres, se subió ayer al escenario del auditorio del San Francisco para recoger una placa ... con la que le va a resultar difícil olvidar su gesto hace solamente unos días.

Fue una de las personas ajenas a la Policía Nacional que recibió el agradecimiento de este cuerpo por su labor hecha. En su caso fue por intervenir la semana pasada en un caso de violencia de género que se estaba produciendo en plena noche en la calle Camino Llano, tal y como explicó a este diario. «Vi a una chica que estaba corriendo, la perseguía un chico, intervine para ver qué pasaba porque no me parecía normal», explicaba al finalizar el acto que conmemora los Ángeles Custodios, los patronos de la Policía. «La chica tenía la cara y la camiseta llena de sangre, lo que hice fue llamar a las autoridades y evitar que el chico no se fuera y que pudiera ser detenido», explicaba Cristian. De esa forma la Policía Nacional pudo iniciar el proceso para que este acto no quedara impune.

«Era de madrugada, ya tarde, yo había salido a tomar algo, estaba volviendo a casa y me lo encontré», indica mientras muestra su compromiso con la lucha contra la violencia de género y agradece haber sido una de las personas reconocidas por la Policía Nacional de Cáceres, que abordaron no solamente el ámbito policial, sino también el de la sociedad civil.

Recompensa

«Me siento recompensado», indicaba el joven alumno tras recibir la placa y un aplauso cerrado por parte del público que ocupaba la práctica totalidad de las butacas del auditorio del San Francisco, en un acto que pretende reivindicar el papel de la Policía Nacional que, según un vídeo que se proyectó al inicio del acto, se ocupa del 65% del total de los delitos totales que se cometen en nuestro país.

Tras llevar a cabo la entrega de las condecoraciones y de las placas se llevó a cabo el homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio, una entrega floral, y, tras cantar el himno de este cuerpo de seguridad, se terminó con un aperitivo en el que participaron agentes de la Policía Nacional de Cáceres.