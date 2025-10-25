Miles de 'horteras' se juntan en el ferial de Cáceres para dos días de música y extravagancia Horteralia arranca con los primeros conciertos a la espera del regreso este sábado de Mario Vaquerizo tras la grave caída que sufrió en la edición del año pasado

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 25 de octubre 2025, 08:12

La ciudad renueva este fin de semana su compromiso con los colores estridentes, los 'outfits' imposibles, la purpurina por doquier y el desenfado. Vuelve Horteralia, que arrancó ayer en la carpa habilitada en el Recinto Ferial con los primeros conciertos. Rocío Saiz, OBK, Azúcar Moreno, Raúl y Sofía Cristo cortaron la cinta imaginaria de esta cita, que espera un total de 10.000 participantes entre sus dos jornadas.

Este sábado es el turno, desde las cuatro y cuarto de la tarde (aunque las puertas se abrirán media hora antes), de la Década Prodigiosa, Las Supremas de Móstoles, Jota Carajota, Putilatex y Natalia. A las 21 horas se entregarán los premios del festival y a las 22.15 horas las Nancys Rubias y su líder, Mario Vaquerízo, se subirán al escenario un año después de su grave accidente en el Horteralia del año pasado. Le seguirá Fangoria, Roser, Kuve y Cherri Coke. El cambio de hora beneficia a Horteralia, que contará con una hora extra, ya que a las tres de la mañana hay que cambiar el reloj a las dos.

Hay novedades como coches de choque, un toro mecánico y una zona arcade con juegos de la década de los 80 y los 90

Además de la gran carpa este festival cuenta con 15.000 metros exteriores con muchas novedades. Habrá coches de choques, un toro mecánico, una capilla para casarse al estilo Las Vegas con un kit de boda que incluye anillos, confeti y un ramo de flores. Y también una zona arcade de recreativos con futbolines y juegos de la década de los 80 y 90, sin faltar el área de comida con ocho foodstrucks y un mercadillo de ropa y accesorios 'kitsch'. Aunque los conciertos tienen lugar a cubierto tiempo acompañará, ya que en la franja principal de actividad de esta cita la previsión de precipitaciones es del 20%. Para el transporte hasta el recinto el Ayuntamiento ha habilitado autobuses que este viernes cubren un horario de 20.30 a 4 de la mañana y el sábado de 18 a 4.30 de la mañana.

Horteralia, que dirigen Conrado Gómez y Sergio Martínez, lleva 14 años celebrándose en Cáceres, una trayectoria a la que hay que unir también las ediciones madrieñas, en primavera. Según los datos que aportaron durante su presentación el impacto económico en la ciudad es alto, conla creación de un total de 300 empleos directos. Más del 60% del público viene de otras provincias, la mayoría de Madrid, Sevilla o Cádiz, pero también otras regiones más lejanas como Asturias o el País Vasco.