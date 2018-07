El 'milagroso' Cristo de Serradilla que es una copia y cuadros millonarios entre rejas

El compañero Caridad tenía el resquemor de que el fotógrafo Guinea le hubiera ganado en la competición que mantuvieron, durante varios días, averiguando cosas sobre los grecos de Talavera la Vieja. Quería la revancha y cuando el pasado martes coincidieron en la Redacción el del periódico digital le preguntó al fotógrafo, devolviéndole el choteo de hacía una semana:

–Tú que tanto sabes, que eres una eminencia sobre El Greco. ¿Me puedes decir cómo es que en el Museo de Cáceres hay uno?

–Algo sé, no mucho. Pero mira, hacemos como la otra vez. Investigamos hasta el viernes y el que pierda invita a una cena en el sitio que diga el 'juntaletras' que hará otra vez de jurado.

¡Y vuelve la burra al trigo! Otra vez se enfrascaron en buscar en internet, en la documentación del Diario HOY, en la Biblioteca Pública... Y otra vez volví a poner rayas en un papel junto a sus nombres, a medida que iban logrando descubrir cosas sobre El Greco que está en el museo de Cáceres, un magnífico Jesús Salvador. Una imagen que Doménikos Theotokópoulos (1541-1614) repitió varias veces, como me dijo Caridad, que vio que había otro en el Museo del Prado, otro en Edimburgo y en Toledo. «Seguro que hay alguno más. Es curioso que son casi iguales, pero en unos la posición de la cara no es exactamente la misma o la mano sobre la bola del mundo cambia de postura».

Guinea encontró en el archivo del periódico que el greco de Cáceres fue protagonista de una rocambolesca historia, ya que lo robaron en la madrugada del 21 de mayo de 1979 cuando estaba en la Casa del Mono. Fue considerado 'el robo del siglo en Extremadura', ya que además de ese lienzo se llevaron otro del Divino Morales y cálices de oro y plata, entre otros objetos de valor. Cien inspectores estuvieron detrás de las pistas, hasta que la investigación dio como fruto la detención de 13 personas en 1980, siendo los autores materiales tres jóvenes que vivían en Cáceres. El cuadro fue rescatado cuando ya estaba en el aeropuerto de Madrid, en una caja de seguridad, a la espera de no se sabe qué destino.

Sí; ¿pero cómo llegó el cuadro a Cáceres? Nos lo averiguó Caridad: «Vino de Serradilla, del convento de las Agustinas Recoletas del Cristo de la Victoria. Era propiedad de Pedro Jáuregui, secretario del rey Felipe IV. Cuando él murió el cuadro pasó a su mujer, a doña María de la Fuente Arratia, que en 1699 se hizo monja de clausura en Serradilla y donó al convento sus bienes, entre ellos el famoso cuadro». El compañero señaló que llegó a Cáceres alrededor de los años sesenta del siglo pasado, gracias a que las termitas amenazaban arruinar varios retablos del convento y la Diputación de Cáceres los arregló a cambio del cuadro, que terminó en el Museo.

Este peculiar 'equipo de investigación' no se paró ahí. Empezó a investigar sobre el motivo de que la gente adinerada de Madrid tuviera tanta devoción al Cristo de Serradilla, llegando a hacer un convento con su nombre. Encontraron que en la actualidad tiene una fama mundial de 'milagroso' acudiendo cada año fieles de todo el mundo para ver la asombrosa figura, que llama la atención al parecer reales sus heridas y su sangre que cubre buena parte de su cuerpo. Los compañeros empezaron a leer dos libros que sacaron de la Biblioteca: 'Y Cristo eligió Serradilla', del párroco Teodoro Fernández Sánchez, que en el año 2015 celebró sus 100 años, y 'Todo una mujer. Francisca de Oviedo y Palacios', que hace dos años publicó Marcelo Blázquez Rodrigo. Los dos autores son sacerdotes nacidos en Serradilla, siendo Marcelo Blázquez un prestigioso escritor que reside en Estados Unidos, en donde vive desde 1973, cuando fue nombrado Director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Albany (capital del estado de Nueva York).

Supieron así los compañeros que el famoso Cristo de la Victoria lo talló en 1635 el imaginero Domingo de Rioja por encargo de la beata Francisca de Oviedo, nacida en Plasencia en 1588, que al morir sus padres se trasladó a vivir a Serradilla con unos parientes. Allí sintió la vocación, y con la intención de hacer un hospital para pobres en Serradilla, con 44 años se fue a pedir limosna a Madrid.

–¡Madre mía! El milagroso Cristo de Serradilla es una copia – empezó a gritar el fotógrafo en la Redacción –. En este libro pone que la beata vio el Cristo de la Iglesia de Nuestra Señora de Atocha, y no paró hasta que después de dar la tabarra tres años al imaginero le hizo una copia, que superó al original, llegando a decir el artista: '¡Esta obra no es mía, sino de Dios!'. Nada se sabe de la primera talla que seguramente se quemó en 1652, cuando sufrió un incendio la Iglesia de Atocha. Luego el imaginero haría una copia del de Serradilla, que está en la capilla de la Orden Tercera en Madrid.

Los dos compañeros fueron relatando al alimón la historia del Cristo de Serradilla, que fue cogiendo fama de milagroso cuando se expuso en la parroquia de San Ginés. Felipe IV se lo llevó a la capilla del Palacio Real, en donde estuvo hasta que en 1639 la beata logró llevarlo a Plasencia, en donde el obispo no quiso soltarlo ya que aseguraba que había hecho ver a un ciego, y había curado a un hombre cogido por un toro, que recogió las tripas en un sombrero y se presentó ante la imagen que le curó. El 13 de abril de 1641, a la una de la madrugada, es cuando la beata, ayudada por ocho robustos serradillanos llevó la imagen de Plasencia a Serradilla, en donde se aseguró que con su llegada se terminó con una epidemia que había matado a 100 vecinos.

Ya en Serradilla Francisca de Oviedo hizo el hospital, y en 1659, unos días antes de morir con 71 años, vio como Felipe IV daba el visto bueno para crear el convento de Religiosas Agustinas.

Al llegar el viernes, Caridad hizo el que he valorado como el hallazgo más importante: «En el libro de Marcelo Blázquez – dijo – habla de que en el convento hay una gran colección de obras de arte, que llegaron allí como llegó el Greco, con nobles viudas que se hacían monjas. Algunos de esos cuadros se pueden ver al estar expuestos en los muros del santuario: hay dos Alonso Cano, un Daniel Shegers, un Claudio Coello, uno que dicen que es de Caravaggio; pero asegura, y esto es lo más interesante, que dentro de la clausura, hay dos Velázquez, un cuadro de Rubens, otro del Divino Morales, y hasta un óleo de Rafael. ¿Te imaginas todas esas joyas entre rejas?

El viernes por la noche les llevé a cenar a Trinidad, una tapería de la calle Pizarro llena de imágenes religiosas hasta en el urinario. Ahí se cena escuchando música sacra y sirve un camarero disfrazado de cura. Con las copas y la alegría de haber ganado, Caridad llegó a decir que no creía en imágenes milagreras. Le dijimos entonces que mirara a su espalda y vio al sangrante Cristo de Serradilla. Empezó a sudar. Nos trajeron entonces la cuenta y una bandejita con tres hostias. Caridad hizo con la suya una cruz en el aire y dijo: «mejor me callo. No vaya a ser».

Y no volvió a hablar del tema.