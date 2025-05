Miguel Rodríguez: «No se entiende la feria sin las apuestas en el Hípico»

M. M. N. CÁCERES. Domingo, 25 de mayo 2025, 07:49 Comenta Compartir

Con el termómetro en la treintena de grados y una sensación térmica de algunos grados más, la jornada de preferia del sábado arrancó perezosa para los cacereños para ir tomando forma. Después de las cinco de la tarde el Recinto Hípico era el punto de mayor concentración de personas. Las gradas estaban pobladas para el concurso de saltos, de carácter nacional. Hoy cierra su 80 edición.

«El viernes ya fue un día bueno, con jinetes muy competitivos. Está siendo un éxito. Incluso tenemos a gente alojada fuera porque no había más sitio aquí en Cáceres», revela Miguel Rodríguez. Es el director de la prueba y presidente de Cáceres Endurance Team, de la organización. «Tenemos gente competitiva, a un alto nivel del ranking», añade sobre este concurso que este año cuenta con 115 caballos y 90 jinetes, entre ellos el olímpico Albert Hermoso. Una de las atracciones del Hípico son las apuestas. Desde un euro. Los asistentes van con sus boletos en la mano.

«Es más el gusanillo que lo que puedas ganar, pero me gusta participar», confirma Candi Rubio, que está entre el público. «Es una tradición. No se entiende la feria sin apuestas. Esto se llena, si no las hubiese aquí no habría nadie», asume Miguel Rodríguez. El concurso hípico se despide hoy, pero la feria sigue.