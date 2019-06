¿Tuvo Miguel de Cervantes una hija secreta en Casar de Cáceres?

Es bueno tener un amigo difunto; sobre todo si eres un periodista que hay veces que está falto de temas y no sabe de qué escribir.

Lo comprobé el otro día pasadas las ocho de la mañana, cuando después de regar los tomates y calabacines me senté bajo la higuera a buscar en internet inspiración para un reportaje. Supe que debía estar cerca Sanjosé por la manera de ladrar, entre alegre y temerosa, que tenía Lua. Sin apartar la mirada del portátil le saludé.

–¡Buenos días, compañero! - le dije como cuando escribía en el Diario HOY – ¿Qué te cuentas?

–¡A las buenas, juntaletras! Oye, estaba pensando yo que llevas ya dos reportajes hablando del gran Tomás Martín Gil, buscando sus magníficas fotografías, pero no has dicho nada de sus investigaciones sobre cervantes y Extremadura, de su posible hija secreta en Casar de Cáceres…

–¿Estás de cachondeo? – le pregunté, mirándole asombrado.

–No. Mira en documentación del periódico lo que escribió Fernando García Morales el 26 de abril de 1981, en la página 21.

Me duché a toda prisa, memorizando: «día 26. Abril de 1981. Página 21». Encima de la moto seguía: «26. Abril. 1981. 21…». Subí corriendo las escaleras del Diario «26. Abril. 1981. 21…». Me pareció más lento que nunca el encendido del ordenador, hasta que apareció en la pantalla la página con el artículo del querido Fernando, titulado: «La vida cacereña de Cervantes». En el artículo escribía:

«En nuestra ciudad existió un investigador histórico al que se le ha hecho poca o ninguna justicia, aunque tenía suficientes méritos para todo lo contrario, que se llamó don Tomás Martín Gil y que, por el poco contacto que yo tuve con él, llegué a saber estaba en cierto modo obsesionado con la ligazón que podía tener Cervantes con Cáceres y llegó a reunir bastante material que venía a demostrarlo. La lástima es que para un investigador histórico de la seriedad de don Tomás, este material necesitaba más profundas comprobaciones para poderlo hacer público, con lo que siempre retrasaba publicarlo y, como a los hombres nos llega a faltar el tiempo, a él le sorprendió la muerte antes de tener concluido y publicado este trabajo, por lo que su labor quedó como la Sinfonía de Schubert, inacabada».

Martín Gil se murió en 1947, llevando su nombre una plaza en la urbanización La Zambomba, cerca de la Plaza de Toros. García Morales decía en el artículo que, al parecer, «en Casar de Cáceres existía una partida de bautismo de una hija de Cervantes, o algún documento similar que hacía referencia al nacimiento de una hija del autor del Quijote». También señalaba que don Tomas se dolía de no haberse investigado en los archivos de Montánchez si Cervantes había estado viviendo en esa localidad, ya que había aparecido una carta, fechada en abril de 1584, en la que un tal licenciado Santoyo recomendaba al secretario Mateo Vázquez que diera un puesto vacante a Cervantes, del que dice que «sirvió muy bien en el partido de Montánchez».

Esto ya nos dio trabajo para algunos días en la Redacción. Vimos que Cervantes, que nació en Alcalá de Henares en 1547, con 24 años participó en la batalla de Lepanto, pero antes había estado viviendo en Italia en donde algunos dicen que con una tal Silena tuvo un hijo llamado Promontorio. De ese supuesto hijo solo se sabe que fue hombre de armas.

Después de Lepanto; en 1575, cuando tenía 28 años, Cervantes comenzó un cautiverio de cinco años en Argel. Con 33 años regresó a España y en Madrid tuvo relaciones con Ana de Villafranca, mujer del tabernero Alonso Rodríguez.

El año 1584 fue clave para Cervantes, cuando tenía 37 años. Fue ese año cuando la tabernera Ana, con 21 años, tuvo a su hija Isabel de Saavedra asegurando que el padre era el escritor, que ya no quiso saber más de la tabernera ya que en ese mismo año se casó con la joven de 19 años Catalina de Salazar, con la que no tuvo hijos.

Eruditos de Cervantes dicen que ocultó a su mujer que tuviera una hija, a la que no reconoció. El tabernero se murió en 1590 y la tabernera en 1598. Muertos los padres es cuando el escritor reconoce a la hija, que tiene 15 años, poniéndola como criada al servicio de su hermana Magdalena.

De la historia se dice que es cíclica y la hija de Cervantes hizo lo mismo que su madre. Con 22 años se casó con un tal Diego Sanz, pero tuvo relaciones con un hombre también casado, con Juan de Urbina, con el que tuvo una hija, que se murió a los dos años de haber nacido. Ella enviudó y entonces Cervantes intervino para obligarle a casarse con Luis de Molina, un amigo suyo con el que había estado preso en Argel.

Hay quien dice que el matrimonio de Cervantes fue un fracaso y se separaron a los dos años, empezando él a viajar por el sur de España recaudando dineros para el rey. Se murió en 1616, con 68 años de diabetes. ¿Pudo tener una hija en Extremadura en sus últimos 30 años de vida? Como poder... pudo.

Rubén Núñez, en su blog 'Cáceres al detalle', dice que Cervantes en 1582 estuvo en Badajoz y en Trujillo, aquí se alojó en la casa-palacio de su amigo Juan Pizarro Orellana, (lo que ahora es el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús). Después estuvo en Guadalupe, cumpliendo la promesa que hizo cuando estuvo preso en Argel, en donde escribió, 'Comedia de la soberana Virgen de Guadalupe y sus milagros y grandezas de España'. Ese viaje de peregrinación a Guadalupe lo recoge en su última obra 'Los trabajos de Persiles y Sigismunda'.

Son bastantes las huellas de Extremadura en su obra. Escribió 'El celoso Extremeño' que narra la relación de un hombre de 68 casado con casi una niña. En El Quijote un mercader habla de la belleza de las mujeres extremeñas, y el famoso bálsamo de Fierabrás tiene relación con la Torre de Floripes que está bajo las aguas del Tajo. También habla dos veces de Diego García de Paredes, el Sansón Extremeño; y de la ciudad de Sansueña, cuyas ruinas están entre Aliseda y Arroyo de la Luz.

Es bueno tener un amigo que sepa de tus problemas y te consuele. Ayer cuando pensativo recogía el primer tomate de la cosecha, se me volvió a aparecer Sanjosé en el huerto. «Ya sé que andas preocupado – me dijo –, porque acabas de cumplir los 59 y sabes que en esta sociedad, la veteranía ya no es un grado y sí una losa. Pero no te tienes que preocupar. ¿Sabes lo bueno de Cervantes? Que su Quijote, la mejor novela escrita hasta ahora, apareció cuando tenía 58 años, y los 58 años de entonces, de hace cuatro siglos, son los 78 años de ahora. No te preocupes por la edad, preocúpate por vivir».

Desde luego, es bueno tener un amigo difunto.