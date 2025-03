Las migas del roscón y el inicio de un mes en cuesta en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 8 de enero 2022, 08:39 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Ocho de enero y de la Navidad ya no queda nada: los restos del roscón un poco resecos ya, las figuritas del belén por guardar ... y las luces de la ciudad sin brillo. Volverán dentro de un año, cuando, crucemos los dedos, quizás el mundo ya se haya arreglado un poco y podamos disfrutar de eso tan sencillo y que ahora se ha convertido en un lujo inalcanzable de vernos sin miedo con los que más queremos y derribar, por fin, esos muros de aislamiento que nos asolan. Si todavía no has perdido la paciencia con todo esto eres un verdadero héroe.

Aquí estamos, en todo caso, en estos días bisagra en los que el olor a fiesta se diluye, las luces se apagan y ante el horizonte se extienden semanas sin puentes y vida cotidiana pura y dura. Un verdadero páramo ante el que habrá que hacerse fuerte y llevar bien llena la mochila de la ilusión. Esta semana a medio camino entre la Navidad y la cuesta de enero ha dejado actividades variadas, de un lado y de otro. Los roscones han sido protagonistas ineludibles, era difícil caminar por la calle y no toparse con alguien que no custodiara, con mimo, uno de esos dulces hechos con agua de azahar, almendras y rellenos que han llegado ya a la categoría de fantasía, porque ya no es solo nata, sino también trufa, chocolate o crema lo que se esconde en esa golosina navideña. El martes se celebró en Gómez Becerra una chocolatada con roscón solidario a favor del Rotary Club, en concreto de la operación patata, en la que colaboraron los comerciantes de la zona. Son fechas de consumo y también, por suerte, de solidaridad, con muchas acciones que intentan que la alegría llegue a todos los rincones. El pasado martes los Reyes Magos hicieron entrega en la Casa del Sol de juguetes para 16 familias de Cáritas. Esta iniciativa fue promovida por la Fundación Gaspar del Búfalo con la colaboración de la Casa del Sol y con la Asociación de Reyes Magos (Arema), y en ella participaron proveedores que han donado dinero para comprar estos regalos. Haciéndolo coincidir con estas fechas el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar hizo su segunda donación al Banco de Alimentos de acuerdo con el convenio de colaboración renovado en 2021. Esta nueva donación asciende a 6.443 Euros, alcanzando los 12.000 euros que salen íntegramente de las tarifas que ganaderos y queseros aportan por su actividad con leche y queso, por lo que no supone coste alguno al consumidor, detallan en una nota de prensa. La agenda cultural vuelve a reactivarse tras el 'pause' de estos días especiales. Hace unos días se abrió en la avenida de España un nuevo espacio. Se llama 'La lente y el pincel', y están al frente del mismo la ilustradora Deli Cornejo y la fotógrafa Miriam Gómez Cornejo. Se trata de un estudio creativo de fotografía e ilustración, con una zona dedicada a estas temáticas mencionadas y un área expositiva. El Gran Teatro también le da al 'on' a su nueva programación. Ayer se subieron sobre las tablas del primer recinto de artes escénicas de la ciudad los actores María Luisa Merlo, José Luis Valverde, Ana Escribano y Jesús Cisneros, que representaron la obra de teatro 'Mentiras inteligentes'. Se trata de una comedia, «una historia de amor y matrimonios a largo plazo», tal y como explica la propia compañía. El mes de enero ofrece siete espectáculos más en el Gran Teatro, los más inmediatos el concierto de año nuevo que tendrá lugar el próximo día 14, con la Strauss Festival Orchesta. El teatro de Lorca, el Duende Josele, el encuentro de cantautores Cantautaria VI, un musical de Queen, Joaquín Reyes y el concierto de Pixar Movie Magic completarán este primer mes del año. La ciudad mantiene su agenda de exposiciones. Una interesante que puede verse hasta el 27 de febrero es 'Hoy toca el Prado' en el Museo de Cáceres. Permite descubrir grandes obras a través del tacto. En otro espacio también muy activo, el café Boogaloo, la cantautora cacereña afincada en Córdoba Paula Rubio presentó anoche su disco 'Soy'. La artista, indica la nota de prensa que envía, empezó a cantar sus propias canciones en micros libres y en conciertos. Se introdujo en el mundo musical presentando sus canciones en la famosa asociación de conciertos La Sala, en Sevilla, una experiencia que le abrió las puertas para empezar a dar conciertos por toda España: Sevilla, Cáceres, Málaga, Cádiz, Madrid, Barcelona o Alicante presentando canciones como 'Sin Sentido', 'Mayo', 'Silencio' o 2'cm'. Recientemente ha estrenado su primer videoclip oficial del single 'Entre la espada y la pared', el mismo que sirve de prólogo para su primer trabajo editado. Nos vamos hablando de un nuevo negocio que ha abierto en el centro comercial Ruta de la Plata. Se llama Amantis y está especializado en productos eróticos. Desde su dirección dice que el uso de estos elementos ha crecido durante la pandemia, también en la provincia. Sin duda, el placer tiene muchos caminos, y no está mal explorarlos. Que tengáis una estupenda cuesta de enero.

