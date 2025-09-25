Mesas informativas y murales en el Día contra el Cáncer
Redacción
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
La Asociación Española contra el Cáncer, tanto en Badajoz como en Cáceres ha conmemorado este miércoles el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con ... diversas actividades como mesas informativas en varios municipios
En Cáceres la asociación ha querido dar protagonismo a los enfermos con la instalación de un mural en el Hospital San Pedro de Alcántara con mensajes de pacientes y población general sobre qué supone para ellos la investigación en cáncer.
Con esta acción se quiere poner en valor la importancia de la labor investigadora, tanto para buscar la cura contra la enfermedad como para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La actividad ha contado con el testimonio directo de dos personas con cáncer, Roberto Ledesma y Gracia García, quienes han compartido sus experiencias personales y sus reflexiones sobre el valor de la investigación y la ciencia.
También ha habido un taller de ciencia en el CEIP Castra Caecilia y una visita al Centro de Cirugía de Mínima Invasión.
