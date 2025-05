Merche, el cáncer y sus cicatrices

«Reconozco que viví el confinamiento con miedo. No solo por la covid, sino porque notaba que esos dos bultos (en la mama y en ... la axila izquierda) estaban cada vez más grandes. La cita para la mamografía llegó para el 1 de junio. Me pareció una eternidad, pero no se podía hacer nada. Solo esperar. En mi opinión la pandemia priorizó la covid sobre todo lo demás. No existían las gripes, los accidentes, los infartos, no existían los ictus, la ELA, las trombosis... y tampoco existía el cáncer».

Así cuenta Merche Nevado Floriano (Cáceres, 1980) cómo afrontó la larga espera en la primavera de 2020 de la prueba cuyo resultado le cambiaría la vida. Dos años y medio después, esta paciente oncológica, diagnosticada de un cáncer de mama con metástasis en un ojo, ha decidido contar su experiencia en el libro que ha autoeditado. Se titula 'Lo que esconden mis cicatrices' y lo presenta este lunes en la sede del Colegio de Enfermería, situado en el número 4 de la avenida Isabel de Moctezuma. El acto comienza a las 18.00 horas.

Profesora de Portugués en la Escuela Oficial de Idiomas y madre de un niño de seis años, transmite vitalidad en cada una de sus palabras y sus gestos. Aunque hoy por hoy «está todo controlado», sigue con tratamiento preventivo. Recibe quimioterapia oral y un anticuerpo intramuscular cada 21 días. «La vida es un circo y yo soy la reina de la pista», reza el mensaje que luce en su camiseta. Toda una declaración de intenciones.

La primera pregunta es obligada: ¿Qué esconden sus cicatrices? «Muchas cosas. Cuento todo el proceso de la enfermedad, que a mí me pilló en plena pandemia. Tuve un mal diagnóstico y un retraso en las pruebas. Cuento todas las complicaciones que he pasado. Esas son mis cicatrices y este libro me ha servido para cerrarlas. Quien lea el libro a lo mejor piensa que es un testimonio duro. Lo es, pero no es un testimonio triste. Narra una enfermedad que yo creo que es la verdadera pandemia», resume.

Espera que su publicación sirva de ayuda a otras personas que en estos momentos estén pasando por una situación similar. El primer diagnóstico fallido del médico de atención primaria, su insistencia frustrada por tratar de adelantar la mamografía, la angustia por el resultado de la biopsia, la llamada del oncólogo para citarla con urgencia en el hospital San Pedro de Alcántara, el ensayo clínico del que formó parte con excelente resultado, la caída del pelo, las operaciones, la metástasis, los desvelos, los bajones... Merche Nevado desgrana en 35 capítulos y 325 páginas unas vivencias que ha querido compartir. Una parte del dinero recaudado con la venta del libro (se puede encontrar en las librerías Pléyades, Nobel y en la página web de la editorial Cuatro Hojas) se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer.

El punto de inflexión en la vida de Merche, que tiene 42 años, llegó en junio de 2020. «Fue un diagnóstico que yo me esperaba. Por parte de atención primaria no obtuve el apoyo que debería haber tenido porque no dieron importancia a algo que yo notaba y que durante la pandemia fue creciendo cada vez más. Cuando me hicieron las pruebas diagnósticas se vio lo que yo en el fondo intuía», relata. «Me llamaron directamente desde oncología. El diagnóstico era el que era y estaba muy avanzado. Intentaron acelerarlo todo lo posible», agrega.

Ese primer diagnóstico era cáncer de mama. Participó en un ensayo clínico para reducir el tumor (medía diez centímetros) y funcionó. «Empecé el 26 de junio y terminé en noviembre». El 1 de diciembre la operaron para limpiar toda la zona afectada y en el transcurso de la intervención hubo una complicación. Los médicos descubrieron que había otras células de otro tipo de cáncer de mama diferente al que le habían diagnosticado en un inicio. Era el triple negativo, «el que peor diagnóstico tiene».

Mastectomía

20 días después, el 21 de diciembre de 2020, fue sometida a una mastectomía. Por entonces, ya comenzó a notar algunos síntomas raros en uno de sus ojos. Apenas una semana más tarde, el 29, decidió ir a urgencias. Le hicieron un TAC y detectaron que «había algo» en la órbita del ojo derecho. El 13 de enero de 2021 le dijeron que tenían que hacerle una biopsia. Y ocho días después recibió malas noticias: tenía una metástasis orbitaria de carcinoma de origen mamario.

Después llegó un PET TAC para descartar que no hubiera tumores en otras zonas y una derivación a Salamanca para recibir un tratamiento de máxima precisión. «Estuvimos yendo y viniendo todos los días a Salamanca mi marido y yo durante un mes. Empecé a notar mejoría», relata.

Hoy Merche no tiene enfermedad activa. «De momento está todo parado y no tengo nada en ningún sitio», señala. «El cáncer me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista y descubrir lo verdaderamente importante de este viaje: ser feliz», zanja en el último capítulo del libro que hoy presenta en sociedad.