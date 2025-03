El mercado navideño más polémico apura sus últimos días para salvar las ventas

Viernes, 7 de enero 2022, 08:43 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El mercado de Navidad apura sus últimos días en la Plaza Mayor en medio de una polémica que llevó a algunos empresarios a protestar por el traslado. En principio, esta cita debía celebrarse en el Paseo de Cánovas, sin embargo el Ayuntamiento ha venido explicando que se decidió ubicarla en la zona de la Plaza por motivos sanitarios, además de permitir así dar nuevos contenidos y alicientes a esa parte de la ciudad y las aledañas de Pintores, Moret y Galarza, entre otras.

No obstante, los vendedores no han dejado de quejarse, en unos casos a viva voz y en otros de puertas adentro, pero no demasiado conformes con la nueva ubicación. Los artesanos locales han sido los que más se han quejado. También ha habido protestas por las tasas que cobra el Ayuntamiento, hasta el punto de que algunos han reseñado que en cierta forma se ha lucrado a su costa.

Sanidad exigía unas condiciones que no se podían garantizar en el bulevar de Cánovas. Se buscó un recinto más amplio. Con respecto a las tasas, a los de Cáceres les sale más barato participar. Son 800 euros por un módulo de tres metros.

El Ayuntamiento niega que haya hecho negocio ya que las tasas sirven para cubrir gastos. El mercado se inauguró el 4 de diciembre y se prolongará hasta el domingo 9. Queda el fin de semana para intentar salvar las ventas. Ayer estaba funcionando a medio gas por la mañana.

El programa oficial recoge 25 expositores y empresas en su directorio. El día de Reyes estaba programada una clase de accesorios de madera entre las actividades paralelas.