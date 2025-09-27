El Mercado Navideño de Cánovas tendrá 45 puestos de venta decorados Permanecerá instalado del 2 de diciembre al 10 de enero y solo se podrán dispensar productos típicos de esas fiestas

Redacción CÁCERES. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Cáceres ha publicado las bases para la adjudicación de puestos de venta ambulante del Mercado de Navidad, que se situará en el paseo de Cánovas con 45 puestos en los que solo se podrán vender productos típicos de esas fechas como belenes, objetos de decoración navideña, frutos secos, turrones, etcétera. El período de venta será del 2 de diciembre al 10 de enero.

Los puestos medirán todos tres metros por dos con instalaciones desmontables y en casetas cerradas que, en esta ocasión, aportará el propio Ayuntamiento de Cáceres para que lleven un diseño uniforme con el objetivo de «dar una imagen más acorde y de mayor calidad a los turistas y también a los cacereños y cacereñas que disfrutamos durante esos días del Mercado de Navidad».

Así lo ha expresado este viernes el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, en rueda de prensa, en la que ha recalcado que las bases regulan que «el mercado será para la venta de juguetes, belenes, artículos navideños de decoración, artículos de regalo, dulces de Navidad, frutos secos, libros descatalogados, etcétera, recoge Europa Press.

«Son los únicos que se podrán vender», ha incidido el portavoz ante las críticas que suscitó el mercado en su última edición ya que se podían encontrar todo tipo de artículos más propios del mercado franco semanal que de uno de fechas navideñas.

De momento, la concejalía de Comercio ha decidido el número total de puestos, que serán de 45, pero podrá ampliarse por acuerdo plenario a propuesta motivada de la concejalía competente y previa audiencia del Consejo Sectorial de Comercio. El plazo para que los comerciantes interesados pueden solicitar un puesto está abierto hasta el 7 de octubre

«Se trata de dar un impulso para que el Mercado de Navidad siga manteniendo la esencia para lo que el Ayuntamiento aportará las casetas de manera que estén todas unificadas y tengan una buena presencia y pueda ser un mercado de mayor calidad y a la vez establecen unas bases que son públicas y que han sido reguladas para que los productos que se comercialicen, que se vendan en ese mercado de Navidad obviamente tengan relación con la temática de Navidad», ha concluido Orgaz.