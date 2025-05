El Mercado Medieval despide cuatro días de buen ambiente callejero en el casco histórico de Cáceres

REDACCIÓN CÁCERES Domingo, 21 de noviembre 2021, 20:33 Comenta Compartir

Productos típicos, colores, artesanía, bailes, sonidos y sabores de los cinco continentes. Eso sí, con problemas para encontrar sitio porque el lleno ha sido total. El Mercado Medieval de las Tres Culturas ha ofrecido, un año más, una animación con sello propio en el entorno del casco histórico desde el jueves. Este domingo despidió una edición intensa y completa, en la que ni siquiera la lluvia del sábado a primera hora de la tarde ha deslucido la cita.

Algunos comerciantes, no obstante, lamentan que la convocatoria no haya sido más fructífera precisamente por eso. En la jornada dominical, pese a todo, también fueron numerosos los cacereños y turistas que pasearon por entre los puestos en busca de un último bocado exótico que saborear o una ganga artesanal de última hora. El ambiente callejero ha estado muy animado, con 150 puestos y ganas de fiesta tras no poder celebrarse en 2020 por la covid.

