Animación en el Mercado Medieval del año pasado. HOY

El Mercado Medieval de Cáceres tendrá 200 puestos, espectáculos de luz y sonido y conciertos más grandes

La asociación Solo Artesanos será la encargada de organizar esta edición, del 13 al 16 de noviembre, y también la de 2026 por un canon de 90.000 euros anuales

R. H.

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

El Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres, que celebrará su vigésimo cuarta edición del 13 al 16 de noviembre, contará con 200 puestos ... de artesanía y comida, espectáculos de luz y sonido que se proyectarán sobre la Torre de Bujaco, conciertos de mayor formato, así como talleres de vidrio soplado, de caligrafía árabe o de madera, además de las exhibiciones de cetrería y animación callejera.

