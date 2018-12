Un mercadillo navideño abierto 36 días en Cáceres El mercado de Navidad de Cánovas abrió sus puertas el 1 de diciembre y estará hasta el 6 de enero. :: l. c. Esta propuesta, que cuenta con 35 establecimientos, abrió sus puertas el pasado día 1 de diciembre | El Paseo de Cánovas acoge hasta el 6 de enero sus tradicionales puestos con artesanía e ideas para regalos CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 10 diciembre 2018, 07:44

Rosa Ruiz, una madrileña que viene de Málaga pero que vivió 10 años en Asturias, vende unos curiosos objetos colgantes metálicos que al girar, llegan a marear. Son hipnóticos y se llaman estabilizadores. «Depende de cada persona, a algunas les marean pero a muchas no, a mí no me pasa», explica mientras detalla que las funciones de un estabilizador son las de regular la energía dentro del hogar.

Es el tercer año que esta artesana y vendedora, especializada en encuadernaciones a base de cuero, viene a hacer la temporada de Navidad a Cáceres. «Funciona, sí que funciona el mercado», señala. Además de los artículos hechos a mano por ella misma vende artesanía en barro, lámparas de aceite que hacen sinuosas formas, artículos de plata.

El pasado 1 de diciembre se abrieron, sin inauguración oficial, los 35 puestos de este mercado de Navidad situado a ambos lados de un tramo del Paseo de Cánovas. Una parte de las casetas (las más cercanas a los impares de Avenida de España) son de madera y el resto de chapa. El mercado de Navidad, una tradición muy extendida en las capitales nórdicas y cada vez más en España, ha pasado por muy diferentes etapas en Cáceres. La primera edición del mismo se inauguró en el año 2004 con una ubicación diferente: la Plaza Mayor. Se celebró de manera continuada en este entorno hasta 2009, con un parón en 2008. En 2010 se trasladó hasta el Paseo de Cánovas, por las obras de la Plaza, pero dejó de realizarse los años 2011 y 2012. En 2013 volvió a celebrarse con el formato que conocemos actualmente. La Institución Ferial Cacereña (Ifeca) es la encargada de la organización de esta cita. Año tras año surge cierto descontento entre los comerciantes de la ciudad por la competencia que generan estos puestos, enfocados a los regalos de Navidad y con variedad de artículos.

LOS PROTAGONISTAS Rosa Ruiz Artesana y vendedora Gloria Jabato Artesana y vendedora Lourdes Álvarez Vendedora

Variedad

Entre los 35 puestos, que abrirán todos los días hasta el próximo 6 de enero, hay un poco de todo: libros de ocasión, bisutería, un puesto de hierbas aromáticas, almohaditas para las cervicales, el caricaturista Gabriel, que realiza su trabajo en directo... También está el clásico puesto de artículos de broma y atrezzo para Navidad, así como uno de chucherías y otro de repostería turca. La feria se desarrolla este año con cuatro días menos que en 2017, cuando se clausuró el día 10 de enero, ya con la famosa cuesta encima y las luces navideñas apagadas.

Hay artesanos y vendedores de fuera, pero también de la ciudad. Es el caso de Artesanía Girasoles, la empresa de Gloria Jabato y su marido, dedicada a trabajar todo tipo de cuero y grabados. Fabrican bolsos, adornos para el pelo, estuches, carteras. Ellos son también comerciantes en la ciudad y tienen un local en la calle Peña, pero consideran que estar en el Paseo de Cánovas es un buen escaparate, «es una oportunidad estar en el centro y también conocer a mucha variedad de clientes», indica Gloria. Esta empresa se mueve por distintos mercados de distintos sitios de España, una vida itinerante a la que están muy acostumbrados los que se dedican a la artesanía.

Para Lourdes Álvarez en mercado de Navidad también es una oportunidad laboral. A ella la han contratado los 36 días para atender el puesto de 'Things', integrado fundamentalmente por piezas de madera de decoración con mensajes positivos, tonos pastel y con aires vintage. Su dueño, cacereño, es el artífice de estas piezas, que se venden junto a pañuelos, bisutería y otros objetos. Para Lourdes, que ya ha trabajado en otras ferias por toda España, es agradable desempeñar esta tarea. «Me gusta mucho lo que vendo, estoy bien», analiza. La parte más dura es trabajar todas las Navidades sin descanso y también controlar el puesto, que es grande, cuando hay mucho público.

Fuera de casa

Una parte de los comerciantes que llegan a Cáceres durante este periodo no son de la ciudad, sino que se trasladan durante este mes largo de puntos distantes. Un Womad o un mercado medieval puede hacerse pernoctando en furgonetas o caravanas, porque es un fin de semana, pero para afrontar un largo mes de invierno muchos de ellos deciden alquilar pisos, que en algunos casos comparten varios comerciantes. En algunos casos suelen tirar de habitaciones en pensiones u hoteles, una suma que han de añadir al precio de las casetas que, según la información que aportan estos profesionales, oscila entre los 2.000 y 2.500 euros los tres metros en función del espacio elegido.

Durante el puente de la Constitución, que suele dejar un buen número de visitantes en la ciudad y que este año se ha desarrollado con buen tiempo y sin lluvias, el mercado ha estado animado a diferentes horas del día. Por la mañana podían verse visitantes con calma, analizando pormenorizadamente los productos y preguntando por precios o calidades.

Son los últimos días de mercado, la primera semana del año, cuando el público se lanza en masa a adquirir sus regalos y los puestos pueden verse más llenos. La víspera de Reyes, el 5 de enero, con la presión de los últimos encargos, son muchos los que eligen los regalos a última hora.

«Es un mercado de Navidad que sí funciona, yo vengo desde hace tres años»

«Somos de Cáceres, pero estar aquí es una oportunidad porque estamos en pleno centro»

«Me gustan los objetos que vendo, estoy contenta aunque trabaje toda la Navidad»