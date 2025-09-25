Mercadillo y concierto de Pepe Peña

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El espacio cultural Belleartes de Cáceres ha programado para hoy jueves a partir de las 20.00 horas un mercadillo que presenta un viaje por la historia del cine a través de objetos únicos. El viernes a las 21.00 horas acogerá un concierto acústico de Pepe Peña, cantautor de Badajoz en el que confluyen el folk, la canción de autor y sonidos propios del jazz o la música electrónica.