El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, en una visita a las obras de Ronda del Carmen. HOY

Mejoran la accesibilidad en la Ronda del Carmen

Se están rellenando y nivelando 75 alcorques para ampliar el espacio peatonal con una inversión de 223.272 euros

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:43

El Ayuntamiento de Cáceres continúa con los trabajos de mejora de la accesibilidad en la Ronda del Carmen, en el tramo comprendido entre la avenida de España y la plaza de los Conquistadores, con un presupuesto de 223.272 euros.

La actuación, incluida en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), se está llevando a cabo por un equipo formado por tres operarios y un oficial y consiste en la nivelación y relleno de 75 alcorques, con el objetivo de facilitar la movilidad y ampliar el espacio peatonal en ambos acerados.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha subrayado que el estado actual de las aceras dificultaba la circulación de peatones, especialmente a las personas con movilidad reducida. «Se trata de una calle con acerados estrechos para el elevado tránsito peatonal de esta zona, en la que se ubican espacios clave como el mercado de abastos o el Organismo Autónomo de Recaudación», ha destacado.

El proyecto forma parte del compromiso del equipo de gobierno para hacer de Cáceres una ciudad más accesible para toda la ciudadanía, informa el consistorio.

