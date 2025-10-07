Médicos, farmacéuticos y veterinarios, juntos en un evento pionero sobre salud

El Colegio de Veterinarios de Cáceres será sede, los próximos 7 y 8 de octubre, de las IV Jornadas One Health, un encuentro «pionero» ... a nivel nacional promovido de forma conjunta por los colegios oficiales cacereños de Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos.

El encuentro reunirá a especialistas de reconocido prestigio para analizar los «grandes desafíos» sanitarios y medioambientales que marcan la agenda global, como la gripe aviar, los avances en inmunoterapia y el impacto de los microplásticos en la salud.

El objetivo de estas jornadas es impulsar una visión global e integral de la salud, abordando los principales retos que afectan de forma conjunta a personas, animales y medio ambiente.

El programa mantiene la esencia de ediciones anteriores, con mesas redondas dedicadas a cuestiones de gran actualidad sanitaria y medioambiental, que contarán con la participación de especialistas de los tres ámbitos profesionales, señala en nota de prensa la organización.

Las jornadas se abren hoy con la conferencia inaugural 'One Health, una visión global e integral del abordaje de la salud', impartida por José Manuel Sánchez-Vizcaíno Rodríguez, investigador de prestigio internacional en el ámbito de la sanidad animal. También se celebrará una mesa redonda dedicada a la gripe aviar (H5N1) y a los desafíos que plantea en salud pública y sanidad animal.

La jornada de mañana abordará los últimos avances en inmunoterapia y concluirá con una mesa redonda centrada en la salud ambiental y los microplásticos, cuya repercusión en la salud humana y animal constituye un tema de «creciente preocupación».

En todas las sesiones participarán expertos de la medicina, la veterinaria y la farmacia, garantizando así una visión transversal y complementaria.

La inscripción en las jornadas es gratuita gracias al apoyo económico de los tres colegios profesionales organizadores.

Además, la actividad está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura, lo que permitirá a los asistentes obtener créditos de formación.