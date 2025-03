Los médicos cacereños piden más consultas de tarde para reducir esperas en Atención Primaria

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, pidió este jueves un impulso a la medida puesta en marcha hace un año ... para que facultativos voluntarios pasen consulta por la tarde en los centros de salud, y reducir de este modo las esperas en Atención de Primaria, que, en ciudades como Cáceres o Plasencia llega a superar las 48 horas desde que se solicita una cita.

La consultas voluntarias por las tardes formaron parte del acuerdo alcanzado en 2023 entre el sindicato médico Simex y el Servicio Extremeño de Salud (SES)para evitar una huelga. Si bien la medida se encuentra en marcha desde entonces, el Colegio de Médicos considera que se debe promover más para que sus resultados sean verdaderamente eficaces, sobre todo en la provincia de Cáceres.

Arjona cree que esta es la solución para que los centros de salud puedan abrir por la tarde cuando se vea que la asistencia se demora. «Yo creo que es la única solución que hay, puesto que no hay posibilidad de sustituciones y eso es lo que vamos a proponer este verano también en toda la región», indicó tras la firma de un acuerdo con la Diputación de Cáceres, según recoge Europa Press.

Arjona insistió en que no se dispone de personal para sustituir a los médicos que están trabajando y «cada vez que alguien coge un permiso, se acumula». En este momento, en el medio rural no existe ningún problema pero en el medio urbano sí se tarda dos o tres días en conseguir una cita de atención primaria.

Respecto a la situación actual de los centros de salud tras los picos de las enfermedades respiratorias en los meses más fríos, Arjona ha señalado que en las consultas se ha notado un menor número de casos y, «una vez que ha pasado el periodo de navidades y todo el mundo ha pasado sus vacaciones y se han incorporado, se está normalizando la situación».

El convenio

La Diputación de Cáceres y el Colegio de Médicos de Cáceres han firmado este jueves un convenio a través del cual la institución provincial aporta unos 9.000 euros para llevar a cabo un programa de educación para la salud en el mundo rural, que pretende llegar este año a unos 40 municipios donde 16 médicos jubilados ofrecerán charlas a la población sobre hábitos saludables.

Charlas sobre salud mental, cómo prevenir el cáncer, cómo afrontar las adicciones al alcohol, las drogas o el tabaquismo, riesgos cardiovasculares, primeros auxilios o envejecimiento activo, son algunos de los temas que abordarán médicos especialistas a través de encuentros con la población rural.

Esta iniciativa comenzó el año pasado con ocho médicos jubilados que propusieron la actividad al colegio y llegaron a unos veinticinco municipios. En este 2024 ya hay 16 médicos colaborando y se pretende llegar a 40 localidades de la provincia.

«Esto no está destinado a los ayuntamientos. No va dirigido a los políticos de los pueblos. Va dirigido a los ciudadanos y a las ciudadanas que, en algunas ocasiones, no tienen toda la información suficiente y a veces incluso tienen desinformación en redes sociales, en la televisión, en algunos medios que de alguna manera se hacen ecos de malos usos o de usos que no son los que deberían ser», afirmó el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

«El objetivo es promover cambios en el comportamiento de las personas para conseguir un mejor estado de salud», recalcó por su parte Arjona, quien lamentó que, en ocasiones, las redes sociales o los programas de televisión tratan temas sanitarios de una forma equivocada, por lo que se hace necesaria la presencia de un profesional para combatir esa desinformación.

La coordinadora del proyecto, la médico jubilada Carmen Hoyas, señaló que se trata de una experiencia muy gratificante para la población por lo que anima a los ayuntamientos, asociaciones vecinales y entidades sociales a que soliciten este proyecto para llevarlo a sus localidades.