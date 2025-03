Una mediación trata de evitar este miércoles la huelga de hostelería en Nochevieja en Cáceres

Laura Alcázar Miércoles, 29 de diciembre 2021, 07:29 Comenta Compartir

A las 10.30 horas de este miércoles tendrá lugar en la Inspección de Trabajo de Cáceres un acto de mediación para tratar de evitar la huelga a la que están llamados los trabajadores del sector de hostelería de la provincia en Nochevieja. El paro, convocado por Comisiones Obreras, UGT y CSIF ante lo que consideran un bloqueo de la patronal en la negociación del convenio y su negativa a aceptar alguna subida salarial, está previsto entre las seis de la tarde del día 31 y la seis de la madrugada del 1 de enero.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial del 2,5% con efectos de septiembre de 2021 para este año y del 2,75% para el que entra, con una cláusula de revisión del IPC de 2022 de un máximo del 3,5%. Demandan, a su vez, un plus de 15 euros en días festivos y que las categorías de auxiliares y ayudantes se integren en dos años en la superior.

Responsables de la Federación Empresarial Cacereña (FEC) comparecieron este martes para expresar su posición de «diálogo» en la negociación «pero coherente con la situación que tenemos», subrayó el presidente de Aecahtur, César Martín Clemente.

En este sentido, el secretario de la FEC, Pedro Rosado, recordó que la hostelería ha permanecido cerrada entre el año pasado y éste, 13 meses, con reducciones de aforo, consumo en terraza y una mayor repercusión de las medidas covid en el sector de la noche, «y en ese escenario iniciamos la negociación», dijo.

El dirigente de la FEC incidió en que el servicio principal en terrazas ha conllevado una «necesidad de adaptación del sector urgente» para mantener la pervivencia de las empresas que, según indicó, en su mayoría han recurrido a préstamos ICO, «que se van a tener que empezar a devolver a partir de abril».

Sobre las peticiones sindicales, Rosado remarcó que en 2020 se respetó la subida del 2% y no se recomendó el descuelgue del convenio pese a la crisis. En cuanto al incremento de 2021, afirmó que «de ningún modo» pueden asumirlo «cuando las empresas han estado cerradas o sorteando muchas dificultades derivadas de la covid».

Lo que ofrecen los empresarios para 2022 es una subida salarial del 2% y del IPC a cambio de una serie de contraprestaciones como «un incremento del tiempo de trabajo, flexibilidad, un compromiso de formación por parte del trabajador o un incremento de calidad».

Respecto a igualar las categorías de ayudante y auxiliar al nivel superior, lo que implicaría que los ayudantes de camarero cobren lo mismo que los camareros, la FEC mantiene que no tiene «ningún inconveniente» en aceptarlo «siempre y cuando demuestren que han incrementado sus capacidades y la calidad del servicio».

En el caso del plus de 15 euros en festivos, Rosado señaló que «la propia naturaleza del trabajo de hostelería conlleva el trabajo en festivo». El secretario de la FEC criticó que la negociación no ha avanzado, según dijo, «por la voluntad de no negociación de la parte sindical».

