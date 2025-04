Más de media docena de inversiones en Cáceres, pendientes de la falta de presupuestos del Estado

Ángel Orgaz: «Sería lamentable que se perdiesen proyectos»

El Ayuntamiento de Cáceres se muestra expectante frente al efecto que pueda tener en las actuaciones pendientes del Gobierno central en la ciudad esa ausencia de presupuestos estatales en 2024. El concejal de Economía, Ángel Orgaz, admite que no hay certezas en este momento sobre cómo influye la prórroga presupuestaria. Sin embargo, remarca que el mensaje que llega al Ejecutivo local desde Madrid es que las inversiones se mantienen. «Lo que a nosotros nos trasladan es que esto no afectaría. Si como finalmente parece no hay presupuesto y se prorroga el de 2023, no afectaría a los proyectos, pero en cualquier caso creemos que siempre es mejor contar con un presupuesto aprobado que no con otro prorrogado», opina. Esa apreciación, incide, «vale no solo para el Estado sino para cualquier administración». «Esperemos que no influya para la ciudad de Cáceres. De ser así, eso sería lamentable», puntualiza sobre la posible pérdida de inversiones o el retraso en la ejecución de los proyectos que hay a la espera.