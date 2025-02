«Escribir una novela negra siendo juez siempre tiene bastantes ventajas»

Además de ser uno de los jueces más conocidos de Cáceres, titular del Juzgado de lo Social número 1 desde 1997, el magistrado Mariano Mecerreyes (Madrid, 1963), que también fue juez de primera instancia en Jerez de los Caballeros y Zafra, es un avezado escritor, ... que ha sido finalista del Premio Felipe Trigo y del Premio Ateneo de Sevilla. Ha escrito seis novelas, y a las siete de esta tarde, en el Colegio de Abogados de Cáceres, presentará su nuevo libro: 'El gigante de papel'.

–En la sinopsis de la novela, que aparece en la contraportada del libro, se puede leer: «Días antes de que apareciera asesinado el célebre especulador financiero Luis Cifer, se agitaron las aguas en el seno del Consejo General del Poder Judicial a causa del informe elaborado por uno de sus letrados, hombre ambicioso, esclavo de sus vicios, dispuesto a lo que sea con tal de no ser expulsado del paraíso». Tal como está ahora el Consejo General del Poder Judicial, lo que le faltaba era un crimen, ¿no?

–Bueno, es una novela que está de actualidad de modo sobrevenido, porque la escribí esencialmente en el 2015. No es una novela escrita o impulsada para la ocasión. Lo que ocurre es que como la situación es tan mala, se pone de actualidad; pero no es una novela de actualidad porque entonces sería un trabajo baldío, se quemaría enseguida. Es una novela que aspira a pervivir, aunque tenga esa circunstancia que hace que ahora esté en la cresta de la ola.

–Igual alguien puede pensar que aparecen tejemanejes actuales del Consejo…

–No. Está registrada en la Propiedad Intelectual en el 2015, y la situación del Consejo del 2015 hasta ahora ha cambiado, aunque no muchísimo. Esencialmente, desde el año 1985 el Consejo está como está.

–¿Se ve cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial?

–No es el tema principal; pero uno de los personajes es un juez sin escrúpulos, síntesis de todos los vicios y todos los defectos, lo cual creo que tiene su gracia porque el autor de la novela es también un juez. El juez sin escrúpulos es uno de los personajes, uno que tiene su importancia y su mérito, que trabaja en el Consejo y él hace un informe interesando la despolitización del Órgano, y se lía un poco parda; porque eso se paga.

–¿Se ha inspirado en alguien para escribir sobre ese juez malvado?

–No. En efecto, uno de los personajes es un juez muy malo, no se puede estar más lleno de vicios y de defectos, y me ha divertido mucho al escribir sobre él; pero también hay un juez, un anciano, que no es nada malo, que es una persona prudente y equilibrada. Escribir sobre malos es siempre más interesante que escribir sobre buenos.

–¿'El gigante de papel' es una novela negra?

–Sí. Es una novela negra de factura clásica, con el muerto que siempre tiene que haber, y los sospechosos de haber matado a esa persona, teniendo todos motivos para haberlo hecho, y con el misterio de saber quién de ellos es el responsable de este crimen. Se da la circunstancia de que en esta novela, a diferencia de otras novelas en la que la víctima tiene un papel secundario, aquí la víctima tiene un papel protagonista.

–¿En qué época está centrada la acción?

–En la época en la que la escribí, en noviembre del 2015, con notas de actualidad. Noticias reales, como por ejemplo el juicio de los padres de Asunta Basterna, la niña asesinada en Santiago, o (algo que me parece interesante) la declaración que hizo Carme Forcadell, cuando anunció que empezó en Cataluña un periodo constituyente que culminaría con la proclamación de la república catalana. Saqué las noticias de un mismo día, en el que por cierto también detuvieron a uno de los hijos de Pujol, acusado de haber robado no sé cuántos miles de millones de euros.

–En su novela 'Las dos muertes de Salvador Buendía', había mucho trabajo de documentación de la España de 1918 a 1936. ¿En esta obra también hay mucha labor de documentación?

–Es distinto, es una novela contemporánea, y escribir una novela negra siendo juez siempre tiene bastantes ventajas, porque un juez ha tomado declaración a un acusado de asesinato, un juez ha estado en la escena de un crimen, un juez ha tratado con abogados que defienden al acusado. Sabe de la intervención del médico forense, de la investigación de la policía judicial... Todo eso lo sabe porque es su trabajo.

–¿Tiene alguna conexión con Extremadura?

–Sí. Uno de los protagonistas es un juez cuyo primer destino es Extremadura, en Fregenal de la Sierra.

–¿Qué intenta con este novela?

–Que entretenga y sea interesante al lector. Es una novela muy intensa, en la que cada página, cada línea, tiene su razón de ser.