La mayoría de los vecinos del barrio cacereño de Santiago no percibe que el barrio sea inseguro Jordi Ortiz, profesor de Criminología, en la Plaza de Santiago. :: l. c. Estudiantes de Criminología de la UEx investigan la problemática de esta zona, que ha perdido el 27 por ciento de su población en un año MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Domingo, 31 marzo 2019, 09:17

«Vecinos de Santiago alertan de un aumento de robos en la plazuela». «La Policía identifica a ocho personas por trapicheo de drogas en Santiago». «Los residentes piden presencia policial permanente». «Santiago solicita a la Policía Local que multe por beber alcohol en la calle». Titulares como estos, sacados de la hemeroteca, llamaron la atención de un grupo de estudiantes del grado de Criminología de la Universidad de Extremadura (UEx), que se imparte en la Facultad de Derecho del campus cacereño.

Bajo la dirección de los profesores Jordi Ortiz y Pedro Campoy, el alumnado se puso manos a la obra para hacer una radiografía de la realidad del barrio, que ha perdido casi el 30 por ciento de su población empadronada en el último año (un 27 por ciento exactamente), según los datos del padrón de habitantes referidos a 1 de enero de 2019.

LOS DATOS

Esta investigación acaba de arrojar los primeros resultados, fruto de dos cuestionarios diferentes realizados entre cien vecinos. Se trata, señalan los docentes, de cifras provisionales, ya que su propósito es llegar, como mínimo, a los 300 encuestados. Pero permiten hacerse una idea de la percepción que los residentes tienen de su propia plazuela y del barrio en general. Una de las conclusiones más reveladoras es que la mayoría no considera en estos momentos que la zona sea insegura.

El 37 por ciento de los encuestados tiene la percepción de que el nivel de seguridad es bueno o muy bueno. Y el 47 por ciento opina que la situación es normal. A los residente se les pedía que puntuaran del uno al cinco el grado de seguridad en el vecindario, siendo cinco la percepción absoluta de seguridad y uno el grado más bajo. El estudio arroja que el nivel medio se sitúa en torno a 3,7, según los datos facilitados a este diario.

«Da igual si vives o trabajas allí. La gente, en general, cuando está en Santiago se siente segura. No tenemos ningún indicador, de momento, que nos haga decir que hay un gran problema social», apunta Pedro Campoy. «Por ahora, no parece que haya una gran inseguridad. Sí que es cierto que los vecinos manifiestan cierta preocupación ante cuestiones más relacionadas con el civismo que con la delincuencia. No parece que haya una especial preocupación ciudadana. Esto nos habla muy bien de las características del barrio. Pese a que el imaginario dice unas cosas, la gente que vive o trabaja allí, de alguna manera, se siente relativamente segura, aunque siempre quieren mejorar esa percepción. Pero no estamos encontrando nada de mucha alarma», resume el profesor universitario.

El trabajo de investigación aborda, entre otras variables, el índice de delincuencia a través de los sucesos declarados por los propios residentes. «Por suerte, hay muy poca incidencia de delincuencia. Y cuando la hay, es por temas de delitos contra la propiedad. Afortunadamente, no hemos encontrado ningún delito de los que podríamos denominar graves. Esto no quita que cualquier hecho fuera de lo común genere cierto sentimiento de inseguridad», detalla Campoy. El trabajo de campo realizado por el alumnado de Criminología solo contabiliza dos delitos registrados durante el último año: un hurto ocurrido en un comercio y un robo en un vehículo.

Las encuestas

«Este es un barrio donde la gente está unida. Las personas están atentas a ayudar al vecindario». «Se puede confiar en la gente del barrio». Estas son algunas de las premisas que los participantes en las encuestas han tenido que validar. Tenían tres opciones para elegir: «Nada de acuerdo», «Algo de acuerdo» y «Bastante/total de acuerdo». Por otro lado, han tenido que responder si han sufrido o no algún hecho delictivo en los últimos 12 meses, entre otras preguntas.

Explica el profesor Jordi Ortiz que cuando se plantearon iniciar esta investigación lo hicieron con dos claros objetivos. Por un lado, conocer la percepción de inseguridad y de victimización de los residentes. «Queríamos saber qué sentían los vecinos». Y, además, querían abordar otro aspecto: la cohesión social. El estudio trata de medir el grado de participación que tiene el vecindario con su barrio. En este sentido, los investigadores destacan el papel desempeñado por la asociación vecinal. El 90 por ciento de los encuestados manifiesta que existe cohesión social en la zona.

Estos primeros resultados ponen de manifiesto, además, que existe poca confianza en las instituciones. «Hemos detectado que hay cierta desconfianza pero al mismo tiempo los vecinos dicen que van resolviendo los problemas». Han dado un tres sobre cinco (grado máximo de confianza en las administraciones). «Lo estamos interpretando como que, a priori, las personas piensan que el sistema funciona peor de lo que realmente funciona», indican los docentes.

El perfil de los encuestados, de ambos sexos, va desde vecinos muy mayores hasta otros residentes cuya franja de edad se sitúa entre los 30 y los 50 años. Muy pocos participantes están por debajo de los 30 años.

Por último, los investigadores ponen el acento en una realidad de la zona: el número de viviendas abandonas y su progresiva conversión en apartamentos turísticos. «Santiago es una zona que se está despoblando. Una de las variables a la hora de medir la inseguridad es el abandono. Y aquí hay muchas casas abandonadas. Estamos viendo que se están haciendo apartamentos turísticos, que recuperan casas abandonadas. Eso está bien por un lado. Pero por otro se están generando viviendas donde la gente no va a vivir. Y esto perjudica a la cohesión social porque no existe el sentimiento de pertenencia de barrio», concluye Ortiz.

Los investigadores invitan a los vecinos a la participación para que el número de muestras se eleve y las conclusiones de las encuestas, que siguen abiertas, puedan ser lo más precisas posibles.

