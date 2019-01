La mayoría de los alumnos de Infantil del colegio Extremadura de Cáceres sigue sin ir tras la inundación Máximo Salomón, director del colegio, muestra la zona donde se produjo la rotura de la tubería. :: j. rey La reforma del centro, anunciada para 2017 y dotada con 650.000 euros, arrancará en primavera, según la Junta MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Viernes, 11 enero 2019, 07:57

El 80 por ciento de los 150 niños que estudian Educación Infantil en el colegio Extremadura optó ayer por quedarse en casa y no asistir a clase, tras la rotura de una tubería que el pasado miércoles sorprendió a la comunidad educativa a la vuelta de vacaciones y que inundó las seis aulas del centro destinadas a los alumnos de tres, cuatro y cinco años de edad.Máximo Salomón, director del colegio Extremadura, apuntó ayer a este diario que solo había acudido al colegio el 20 por ciento del alumnado de Infantil, que fue distribuido en dos de las seis aulas afectadas que se encontraban en mejor estado. Salomón recuerda que el miércoles el centro envió un escrito a las familias de los niños en el que les daba la opción de no llevar a sus hijos a clase hasta el lunes, día 14, con el fin de dar tiempo a que las aulas se sequen por completo. No obstante, precisa el director, las clases no se han suspendido de forma oficial y todos aquellos que lo deseen pueden seguir llevando a sus hijos al colegio. «Hemos dejado que los padres decidan», indicó el director.

La avería se originó tras la rotura de una tubería situada en un baño del ala de Educación Infantil. «Estaba oxidada», precisó Máximo Salomón al tiempo que recordó que el edificio se levantó en 1975.

No obstante, desde el centro se indica que la avería ya está solucionada y que las aulas inundadas están siendo ventiladas para que desaparezca la humedad acumulada en los suelos y las paredes. Además, se deja la calefacción encendida por las tardes para acelerar el secado. El agua ha dañado mobiliario y material escolar.

Está previsto un nuevo acceso para la zona de Infantil, renovar aseos y construir un porche

Obras previstas

Desde la Junta de Extremadura, titular del centro, se recuerda que hay una inversión prevista en este colegio para llevar a cabo una reforma del mismo. Las obras, cuyo presupuesto base de licitación ha sido de 649.855 euros, se iniciarán en primavera, según el último plazo marcado por la administración regional. Los trabajos se prolongarán durante cinco meses. El pasado 8 de enero, recuerda, finalizó el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación del contrato de obras.

Hay que recordar que esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas, el paquete de obras planificadas por la Consejería de Educación hasta 2020 con fondos europeos. Las actuaciones de esta plan relacionadas con la ciudad se presentaron en febrero de 2017. Durante su comparecencia, Esther Gutiérrez, consejera del área, indicó que la obra del Extremadura sería la actuación más inmediata, aunque, de momento, no se ha materializado.

El proyecto para el colegio Extremadura, situado en la avenida Héroes de Baler, incluye la construcción de un porche en la fachada de acceso al colegio, la sustitución parcial de las carpinterías interiores y exteriores, la reordenación de las zonas de administración y la creación de una nueva zona de conserjería. Está contemplada, además, la ampliación y nueva distribución de la biblioteca, que estará conectada con la zona de comedor. Habrá un nuevo acceso a la zona de Infantil y las aulas de Primaria tendrán nueva distribución.

También se construirá una escalera de emergencias, se sustituirá el suelo de las aulas de Infantil y Música y se renovarán los aseos de Primaria de la planta baja. Está prevista, además, la incorporación de un salvaescaleras para resolver problemas de accesibilidad.